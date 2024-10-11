Гросс Хаус, Кальтхоф и той-терьер: топ-5 трёхкомнатных квартир в аренду (фото)

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» изучила предложение в сегменте трёхкомнатных квартир, которые сдаются в краткосрочную аренду в областном центре. Самые дорогие объекты мы обнаружили на сайте сервиса «Циан». Площадь трёшек составляет от 75 до 140 м². Стоимость суток проживания — от 13 до 15 тыс. рублей. Ждут в таких апартаментах и квартирах в основном туристов, которые предпочитают тихий отдых. Маленькие дети и животные — не самые желанные гости, впрочем, если ваш пёс помещается в руке, то ещё можно договориться. Подробности — в нашем обзоре.

Цены действительны на 9 октября 2024 года. Обращаем внимание, что актуальная информация в сегменте краткосрочной аренды недвижимости меняется быстро. Попадание квартиры в топ не означает, что она будет свободна на момент прочтения материала. Также редакция не несёт ответственность за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

Квартира с розовой спальней — от 15 000 рублей в сутки

Квартира площадью 75 м² находится на втором этаже пятиэтажного дома на ул. Озёрной и вмещает до шести гостей. В их распоряжении будут две изолированные спальни с двуспальной кроватью и двумя раскладными диванами, а также кухня-гостиная. Квартира оснащена «всем необходимым для комфортного проживания», включая автономное отопление.

В разделе основных удобств отмечены косметический ремонт, балкон, беспроводной интернет, постельное бельё и полотенца. Из техники — телевизор, фен, микроволновка и электрочайник.

В квартиру можно заселиться с детьми любого возраста, а по согласованию с хозяином — и с питомцами. Курение, вечеринки и мероприятия — под запретом.

Только для туристов — от 15 000 рублей в сутки

Квартира площадью 80 м² расположена на третьем этаже пятиэтажного дома на ул. Галицкого. Здесь смогут разместиться до шести гостей. Им обещают три изолированные комнаты с двумя двуспальными кроватями и диваном, а также большую кухню. Охраняемый огороженный двор прилагается.

Из техники в распоряжении гостей газовая плита, духовка, холодильник, электрочайник, микроволновая печь, фен, утюг, телевизор и стиральная машина. Также предоставляются полотенца, столовые приборы, посуда, туалетные принадлежности, гладильная доска и постельное бельё, которое хозяева готовы сменить за дополнительную плату.

В квартире не принимают местных жителей, а также постояльцев с детьми до семи лет. А вот «маленькая собачка» вроде шпица или той-терьера не будет препятствием к заселению. На лоджии разрешено курить. Под запретом мероприятия, вечеринки и шум с 22 до 8 часов. Минимальный срок проживания — трое суток.

Новая квартира «вблизи центра города» — от 14 500 рублей в сутки

Квартира площадью 100 м² находится на третьем этаже десятиэтажного дома на ул. Гагарина. Здесь могут одновременно проживать до пяти человек. В распоряжении гостей будут три спальни с тремя двуспальными кроватями, кухня с барной стойкой и два санузла.

Квартира, согласно «исторической справке», предоставленной автором объявления, «расположена в центральной части города, в истopичecкoм районе Кальтхоф (в Кёнигсбергские времена эта улица называлась Лабиауэр штрассе (Labiauer Straße) (1920-е—1930-е годы) — это бывшая королевская аллея к одноимённому королевскому имению Девау)».

Квартира оснащена «огромным телевизором», стиральной и посудомоечной машинами, «вместительным» холодильником, духовым шкафом и микроволновой печью. «Белоснежное бельё и тишина, которая царит в квартире, позволят вам прекрасно отдохнуть и набраться сил после насыщенного дня», — обещают потенциальным жильцам. Ту самую тишину нельзя нарушать с 22 до 10 часов. В квартире разрешено проживание с детьми любого возраста. Курение, мероприятия, вечеринки и животные — под запретом. Минимальный срок проживания — трое суток.

Апартаменты «Гросс Хаус» — от 13 000 рублей в сутки

Квартира площадью 86 м² расположена на ул. 9 Апреля на последнем этаже двенадцатиэтажного дома. Хозяева готовы принять до шести гостей, для которых в квартире предусмотрены три спальни с тремя кроватями, а также кухня-гостиная. Жильцам обещают «самый центр города» с пешей доступностью Верхнего и Нижнего озера, Музея янтаря и Закхаймских ворот. В числе указанных удобств дизайнерский ремонт, современная мебель, бытовая техника и система автономного отопления. Гости оценили «шикарную» кухню, «в которой хочется готовить и, собираясь за большим красиво сервированным столом, строить планы на день или обсуждать день прошедший». Также были отмечены «суперский вид из окон» и горшок для детей. Огороженная и охраняемая территория с видеонаблюдением прилагается.

Апартаменты подходят для проживания с детьми любого возраста. Питомцы согласовываются с владельцем. Курильщикам, желающим устроить вечеринку, придётся подыскать другой вариант. Минимальный срок проживания — одни сутки.

Апартаменты «для путешественников и деловых людей» — от 13 000 рублей в сутки

Квартира площадь 140 м² находится на ул. Университетской на седьмом этаже девятиэтажного дома. В двух спальнях владельцы готовы разместить до 14 гостей. Для этого в апартаментах предусмотрены девять кроватей «с удобными ортопедическими матрасами» и два санузла. Также в распоряжении жильцов будет кухня-гостиная.

Апартаменты расположены в бизнес-центре и оснащены «качественной мебелью гостиничного типа». Также гостям обещают «все крупнейшие торгово-развлекательные центры города и основные туристические достопримечательности» в шаговой доступности, доступный транспорт и общепит поблизости.

В числе указанных удобств дизайнерский ремонт, кондиционер, постельное бельё и полотенца. Из техники — телевизор, фен, электрочайник и микроволновая печь. Апартамента можно арендовать с детьми любого возраста. Размещение с питомцами не рассматривается. Вечеринки, мероприятия и курение также под запретом. Минимальный срок размещения — одни сутки.

Текст: Игнат Родионов, фотографии с сайта cian.ru