Родовое гнездо, берег озера, неоклассика и барокко: топ дорогих домов в Калининграде (фото)

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» решила проверить, что происходит в сегменте продажи домов в областном центре. Самые дорогие объекты мы обнаружили на сайтах сервисов «Циан» и «Домклик». Стоимость домов — от 230 до 850 млн рублей. Годом ранее верхний предел в области был на уровне 700 млн. В то время как некоторые авторы объявлений стараются преподнести свой товар во всей красе, подробно описывая каждый уголок, другие ограничиваются парой фотографий. Подробности — в нашем обзоре.

Цены действительны на 14 ноября 2024 года. Попадание дома в топ не означает, что он будет в продаже на момент прочтения материала. Также редакция не несёт ответственность за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

«Эксклюзивный дом» на Верхнем озере — 850 млн рублей

«Эксклюзивный дом» площадью 1000 м² находится в «элитном», «самом живописном районе центра города» — на первой береговой линии Верхнего озера. Объект был выставлен на продажу 2 июня 2024 года за 810 млн рублей. 13 июня цена выросла на 40 млн.

Кирпичное четырёхэтажное здание расположено на участке площадью 10 соток. «Дом имеет выходы на внутренний дворик и променад Верхнего озера, мансардный и цокольный этажи с огромным гаражом. На земельном участке выполнен ландшафтный дизайн», — гласит описание. Также в стоимость входят «банный комплекс с бассейном, тренажерный зал, веранда». Автор объявления не стал утруждать себя рассказом о внутреннем убранстве дома, отметив лишь, что «в проекте были применены только натуральные материалы». Указанное состояние дома — «можно жить». Количество спален — три. Санузел один.

«Достойное предложение для любителей тишины и комфорта» — 350 млн рублей

Трёхэтажный кирпичный дом площадью 500 м² находится на ул. Курортной, на первой береговой линии Верхнего озера. Автор объявления презентует объект как «достойное предложение для любителей тишины и комфорта» в «традиционно престижном районе Калининграда» и «надёжные инвестиции в будущее». Год назад дом входил в топ самых дорогих особняков Калининградской области, цена за это время не изменилась — 350 млн рублей.

«В основу концепции дома легли элитарность и классический британский стиль, разработанный известным дизайнером. Из окон трёх этажей безупречных интерьеров открывается вид на сияющую гладь Верхнего озера, а благодаря правильному расположению по сторонам света комнаты всегда наполнены солнечными лучами», — гласит описание.

На участке площадью 11,7 сотки также находятся крытый бассейн, баня, барбекю, гараж и паркинг на две машины. Кроме того, покупателям обещают ландшафтный дизайн, автоматические ворота, кованый забор, благоустроенный двор, автономное газовое отопление, высокоскоростной интернет, охранную систему, видеонаблюдение, спутниковое ТВ и «достойных соседей».

Отдельное внимание уделено описанию отделки, включающей стены из керамического блока, кровлю из немецкой керамической черепицы, тёплые полы на первом этаже и «во всех ванных комнатах» (правда, ниже указано, что санузел в доме один), «отделочный бельгийский кирпич ручной формовки, камин, шикарные двери из массива дерева, восхитительный дизайн в стиле Барокко, тёплые стеклопакеты с шумопоглощением, великолепную деревянную премиум-мебель от известного производителя». Год постройки — 2017, количество спален — четыре, состояние — «можно жить». Цена обсуждается.

Дом, который «встроен в парк» — 271 млн рублей

Двухэтажный кирпичный дом площадью 753,8 м² расположен на ул. Каштановая аллея на земельном участке площадью 17 соток. «Так не бывает, но вот исключение из правил: наш дом встроен в парк, что обеспечивает идеальный воздух, тишину и спокойствие. Закрыты все инфраструктурные потребности: здоровье, образование, покупки, транспортная доступность. Дом построен по индивидуальному проекту немецкого архитектора. Он находится в закрытом коттеджном посёлке на шесть домовладений в едином стиле, который объединяет доброжелательных, близких по духу соседей. Здесь легко уживаются люди из разных поколений с различным образом жизни», — рассказывает автор объявления. Далее он выражает уверенность в том, что будущие жильцы будут «наслаждаться просторными комнатами и высокими потолками, добротными отделочными материалами, стильной мебелью, а также прекрасным видом на парк».

«Основные нужды семьи» должны покрыть «большая кухня, отдельная столовая, 90-метровая гостиная с камином, панорамными окнами и выходом в сад, пять спален, кабинет — библиотека, бильярд и американский пул, бассейн и спа-зона с сауной, гостевая квартира с отдельным входом, гараж на два автомобиля». Более того, объект, по мнению владельцев, претендует на статус «родового гнезда», «в которое обязательно захочется возвращаться из любой точки страны и мира». На территории — гриль-беседка и «филиал ботанического сада» (высажены более 40 туй высотой 6 м, тисы, ели, рододендроны, сосны, плодовые деревья). Год постройки — 2004-й, количество спален — пять, санузлов — шесть, состояние — «можно жить».

«Роскошный особняк» в стиле неоклассика — 240 млн рублей

Четырёхэтажный кирпичный дом площадью 1001,2 м² находится на ул. Лермонтова на участке площадью 14,75 сотки. «Любая конструктивная деталь дома практична и функциональна. 1-й этаж: просторная входная группа с гардеробной, гостиная с каминной зоной, кухня с обеденным залом и выходом на придомовую территорию, кабинет, гостевой санузел. 2-й этаж: хозяйская мастер-спальня с выходом на просторную террасу, где комфортно отдыхать на свежем воздухе, детские спальни с отдельным санузлом. 3 этаж — мансардный: обустроена детская игровая зона и мастер-спальня. Цокольный этаж: зона отдыха с комплексом спа-процедур не выходя из дома», — гласит описание. Сауна и кедровая бочка прилагаются.

Будущим владельцам также обещают «дизайнерский ремонт в неоклассическом стиле c элементами арт деко», выполненный с применением «премиальных отделочных материалов», многоуровневое освещение, мебель и технику европейских брендов, большие окна, автономное отопление, систему очистки воды и кондиционирование. На участке: ландшафтный дизайн, газоны, розарий, видеонаблюдение по всему периметру и гараж на два автомобиля. Год постройки — 1945-й.

Коттедж для ценителей «топовых брендов» — 230 млн рублей

Трёхэтажный кирпичный коттедж площадью 466,9 м² находится на ул. Береговой на земельном участке площадью шесть соток. Автор объявления подробно описывает «функциональную планировку», где «всё продумано до мелочей»: «первый этаж: просторная входная группа, гостиная с каминным залом и выходом на террасу с лаунж-зоной, беседкой и зоной барбекю, кухня, гостевой санузел и гардеробная; второй этаж: спальня с гардеробной, собственной ванной комнатой и выходом на балкон, с которого открывается потрясающий вид на акваторию озера, детская с выходом на балкон, кабинет и санузел; мансарда: свободное пространство, где организована зона отдыха с бильярдной: полноценный 12 футовый бильярдный стол и бар; цокольный этаж: два полноценных тёплых гаража на три автомобиля, зона хранения, технические помещения и конечно же зона отдыха со спортивным залом и сауной».

Будущим владельцам обещают «стильный, запоминающийся, очаровательный и просто очень красивый классический интерьер, который создаёт атмосферу волшебства, таинственной эстетики и чистой роскоши», а также «авторскую эксклюзивную мебель из массива дерева ручной работы европейского производства». В общем, объект для тех, кто ценит «традиционный классический дизайн, топовые бренды, историю и культуру» и хочет «жить в европейской обстановке». Год постройки — 2016-й.

Текст: Игнат Родионов, фотографии с сайтов cian.ru и domclick.ru