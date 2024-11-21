Топ-5 ярких новостроек Калининградской области с интересными названиями (фото)

Все уже привыкли к тому, что новостройкам присваивают не только адрес (которого поначалу может и не быть), но и своё уникальное название. Идея, конечно, не нова, но если в дореволюционной России дома чаще носили имена владельцев, то сегодня нейминг превратился в инструмент для общения с целевой аудиторией. В название ЖК могут быть заложены бренд застройщика, локация, историческое прошлое территории и определённые особенности, выделяющие объект среди других. О том, что означают и как появились названия новостроек Калининградской области, — в нашем обзоре.

Жилой комплекс Seven расположен в Московском районе Калининграда. Он состоит из семи девятиэтажных домов, отсюда и название. Но количество домов — не единственный фактор, который повлиял на выбор застройщика. Пересечение улиц Батальной и Кошевого в Калининграде местные жители часто называли «семью ветрами», ведь тогда это была окраина города и здесь действительно было ветрено. Ну и, конечно, не стоит забывать о том, что цифра «семь» — символ везения и удачи.

Жилой дом «Палатиум» расположен на первой береговой линии в тихой парковой зоне города Светлогорска. Здесь соединяются невероятная природа, необъятное море и современный, развивающийся курорт.

Этот изысканный многоквартирный дом требовал особенного названия. Имя должно было не только отражать статус элитного объекта, но и быть созвучным его архитектуре и местоположению. Таким названием стало латинское слово Palatium — дворец императора, находящийся на возвышенности (Палатинский холм).

От palatium образовались и многие другие слова со схожим значением:

в английском языке — palace,

в итальянском — palazzo,

во французском — palais,

в русском — палаты.

Это один из любимых неймингов в копилке компании «КалининградСтройИнвест». Тот случай, когда название вобрало в себя все необходимые смыслы и осталось оригинальным на рынке недвижимости не только Калининграда, но и России.

Жилой квартал находится в Пионерском, что отсылает нас к советской эпохе, когда были популярны парады, праздничные шествия, объединяющие людей. Идея объединения, места притяжения заложена и в концепции квартала. Ведь он, по задумке архитекторов и застройщика, должен стать центральным для пионерчан, местом, которого сейчас городу не хватает. Этой задумке вторят и парадная, праздничная архитектура, прогулочный общедоступный бульвар с выходом к морю и активной коммерцией, площадь с фонтаном.

Чтобы придумать название жилому кварталу, который находится в районе улиц Александра Невского и Арсенальной, был объявлен народный конкурс. В результате нескольких этапов голосования, осталось, на первый взгляд, не самое оригинальное, но популярное у голосующих название — «Невский парк». Оно изменило уже в процессе строительства концепцию жилого квартала, сделав его одним из самых «зелёных» жилых объектов в городе. Здесь высажено более ста сортов растений. Процесс озеленения пока не останавливался ни на минуту. Постоянно появляются новые посадки, создавая по-настоящему уникальную ландшафтную среду.

Кроме того, через весь квартал пройдёт велосипедная дорожка, появится огромное количество разнообразных локаций для отдыха и работы на свежем воздухе, ведь современный парк — это не только лавочки и дорожки.

Говорят, что счастье ждёт того, кто найдёт четвёртый лепесток клевера, а уж если попался листок с пятью лепестками — именно такой расположен на логотипе этого ЖК — то человека ждёт по-настоящему крупная удача.

Жилой квартал «Клевер» расположился в уютном городе-курорте Пионерский на побережье Балтийского моря. Это место для тех, кто ценит каждый момент.

«Клевер» — жилой квартал, сочетающий в себе комфорт городской и загородной жизни. Идея объединения курортной жизни с уникальной природой янтарного края прослеживается через весь образ квартала, его архитектуру и наполнение. Отделка выполнена с применением декоративной штукатурки и клинкерной плитки естественных оттенков. В благоустройстве использованы преимущественно натуральные экоматериалы.

Иметь свой уголок в живописном месте у морского побережья — действительно большая удача и радость для всей семьи.

«Палатиум»: застройщик АО СЗ «Стрела», с проектной декларацией можно ознакомиться по ссылке

«Клевер» — дом 4: застройщик АО СЗ «Лидер», с проектной декларацией можно ознакомиться по ссылке

«Клевер» — дом 5: застройщик АО СЗ «Лидер», с проектной декларацией можно ознакомиться по ссылке

«Парад» — дом 3: застройщик ООО СЗ «Планета», с проектной декларацией можно ознакомиться по ссылке

«Парад» — дом 4: застройщик ООО СЗ «Планета», с проектной декларацией можно ознакомиться по ссылке

«Невский Парк» — V этап, дом 4: застройщик АО СЗ РИА, с проектной декларацией можно ознакомиться по ссылке

«Невский Парк» — III этап, дом 4: застройщик АО СЗ РИА, с проектной декларацией можно ознакомиться по ссылке

Seven — дом 2: застройщик АО СЗ «Комфортный дом», с проектной декларацией можно ознакомиться по ссылке

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