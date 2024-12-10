Отель, кафе и торговые павильоны: как хотят перестроить равелин Хаберберг (фото)

Равелин Хаберберг, расположенный на окраине Южного парка (у поворота с Ленинского проспекта на проспект Калинина), планируют реконструировать вместе с прилегающей к нему территорией. Проект приспособления к современному использованию этого исторического объекта, имеющего статус памятника архитектуры регионального значения, собственник решил показать экспертам научно-методического совета по сохранению объектов культурного наследия. Каким было предложение инвестора и почему его отказались одобрить, выяснял «Новый Калининград».

Презентацией проекта реконструкции равелина должен был заниматься бывший советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне, однако он пояснил, что автором концепции выступил его коллега, архитектор Михаил Селянин, чья мастерская ранее спроектировала ресторан «Геркулес» в Калининграде, а также ряд жилых комплексов и торговых центров.

Селянин в самом начале презентации заявил, что заказчик (им выступает предприниматель Фаиг Ширмамед Оглы Гусейнов) рассчитывает после реконструкции получить ряд «коммерческих плюсов».

«Если мы не будем находить общий знаменатель, то объект может быть красивым в проектной рекомендации, но нереализуемым для заказчика, потому что он будет невыгодным», — поспешил предупредить собравшихся архитектор.

Чтобы смягчить свой первый выпад, Селянин подчеркнул, что проектировщики и собственник не нарушают закон и не идут на разрушение объекта, а всего лишь просят подсказать, какое направление им выбрать.

Основным зданием, над которым предстояло поработать архитектору, был одноэтажный кирпичный редюит, над которым в XX веке был надстроен ещё один этаж. Таким образом, первоначальное историческое укрепление с земляной кровлей изменило свой облик. За этот факт Михаил Селянин решил зацепиться, намекая на то, что и памятники архитектуры иногда могут менять свой облик.

Михаил Селянин. Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

В восточной и западной части, по словам архитектора, сейчас находятся полукапониры незначительной площади, которые на текущий момент не используются. Их вместе с капониром, расположенным к югу от редюита, по предложению собственника решено приспособить под музейное пространство. Интерьеры капониров и редюита, как уверяет Селянин, «в замечательном состоянии».

Селянин также отметил, что территория вала равелина сейчас застроена (когда именно, неизвестно). На восточном крыле вала, в частности, находится недостроенный ресторан.

На крыше одного из капониров, судя по представленным архитектором слайдам, собственник планирует разместить ресторан площадью 469 квадратных метров, а на крыше другого — торговые павильоны (их площадь 237 квадратов). И та и другая постройка должны представлять собой некапитальные сооружения, которые будут напоминать торговый павильон, спроектированный Артуром Сарницем для Байрама Али-Оглы Агакишиева (павильон находится перед Медовым мостом в Рыбной деревне). Более того, собственник намерен снести железобетонный ангар между редюитом и будущими торговыми павильонами и поставить на его месте кафе площадью 466 квадратных метров. Еще две некапитальные постройки (пункт проката и кафе) запроектированы со стороны проспекта Калинина.

Чтобы объект был хорошо заметен со стороны улицы Железнодорожной, архитектор предложил вырубить на валу деревья. Также, дабы избежать тупиковости, через ров в направлении Южного парка им предложено перекинуть пешеходный мостик (строительство моста, по его словам, уже согласовано с городскими властями).

«Мы хотим сделать территорию равелина привлекательной для туристов, — заметил Селянин. — Мы не формируем чисто музейный объект, потому что никто в него вкладываться не будет, да и посещаться этот объект не будет, если он будет чисто музейным. Мы основывались на положительных примерах. В частности, павильон у Медового моста. Это плюс-минус та же архитектура и те же металлические конструкции. Такие павильоны мы и предлагаем здесь расставить».

Вячеслав Генне. Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

У заказчика, как уверяет архитектор, уже есть заинтересованные лица, готовые зайти на объект.

Но главные изменения, по мнению проектировщика, должны коснуться самого двухэтажного редюита. Михаил Селянин заявил, что второй этаж строился, «не придерживаясь ни к какому ритму нижней части», а его плоская кровля вызывает у него «ощущение незавершённого строительства».

«Основное здание редюита предлагается сделать гостиницей. Это вопрос непростой. Если здание оставлять неизменным, каким сейчас оно является, то коммерчески оно становится не очень выгодным, потому что разместить там какое-то мало-мальское количество номеров не получается», — пояснил он.

Надстройку редюита Селянин предложил сделать из лёгких конструкций. Концепция же благоустройства, предложенная в презентации, предполагает создание деревянных спусков к воде и небольших променадов, а также автомобильной парковки перед зданием гостиницы.

Как только эксперты начали озвучивать первые вопросы, архитектор поспешил заметить, что концепция была разработана «исходя из нашего видения и задания заказчика», но без учёта того факта, что объект является памятником архитектуры.

Первым с критикой выступил председатель научно-методического совета Владимир Ярош. «У объекта есть предметы охраны, есть границы территории, регламенты и всё прочее. Я, конечно, не хочу ничего сказать, работа большая, но что получилось? От объекта культурного наследия даже названия не остаётся. Всё по-другому: пристройки, какие-то там павильоны. Историческое какое-то подтверждение есть, что они такие и были? А пристроить к памятнику один этаж — вы же понимаете, что это невозможно? Зачем тогда предлагать?» — прокомментировал он презентацию.

Представлявший интересы инвестора Вячеслав Генне после этих слов также решил ворваться в полемику.

«А почему на других объектах это разрешают? — резко поинтересовался он. — Например, есть Кройц-аптека или Понарт. Тут же пятно застройки не меняется».

Владимир Ярош. Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

«Тогда почему у вас один этаж, а не восемь пристраивается?» — решил в ответ съязвить руководитель Службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов.

Вячеслав Генне после этого немного вспылил и потребовал объяснить, что тут можно делать, а что нельзя.

Против надстройки и загромождения киосками выступил также директор «НПЦ по охране памятников» Кирилл Юганов, который сообщил, что «изменение предметов охраны в соответствии с федеральным законом невозможно».

«Что касается павильонов, то, с моей точки зрения, если это будут не объекты капитального строительства, а нестационарные торговые объекты, то при определённом подходе (потребуется дополнительный анализ) размещение НТО по правому и левому крылу в теории возможно. Это моя предварительная оценка, и я не могу этого гарантировать», — добавил он.

Архитектор Артур Сарниц отметил, что коллеги взялись «за серьёзнейшую тему», но «закон есть закон». Он также посоветовал проходить более сложные экспертизы для достижения результата, добавив, что находится «полностью на стороне» инвестора.

Евгений Маслов. Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

В заключение дискуссии Евгений Маслов рекомендовал инвестору дождаться момента, когда власти разработают механизм, позволяющий воссоздавать утраченные здания, существование которых подтверждается архивными документами. Это, по его словам, может помочь обосновать появление некоторых объектов на территории равелина.

Оборонительное сооружение равелин Хаберберг, по данным портала Prussia39, был построен во второй половине XIX века по проекту Эрнста Людвига фон Астера. Равелин получил название от соседнего городского района и состоит из редюита, капонира и двух полукапониров, окружённых водным рвом.

В начале XX века в северной части равелина возвели прямоугольное в плане на цоколе с мансардой кирпичное оштукатуренное здание под вальмовой черепичной крышей. В предвоенные годы там был Дом молодёжи. В 2007-м равелин «Хаберберг» получил статус объекта культурного наследия регионального значения.

Текст: Иван Марков, слайды предоставлены Вячеславом Генне