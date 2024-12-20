Калининград и побережье: топ-6 новостроек области для выгодных инвестиций (фото)

Недвижимость всегда была и остаётся надёжным и популярным способом сбережения и приумножения средств. Не теряет она своей инвестиционной привлекательности и в Калининградской области, даже в непростые для экономики времена и несмотря на высокие ставки по рыночной ипотеке. Особенно это касается областного центра и побережья. В обзоре «Нового Калининграда» представлены шесть топовых проектов компании «КалининградСтройИнвест», которые позволят не только сохранить капитал, но и получать стабильный пассивный доход.

«Панорама»

Комплекс апартаментов бизнес-класса «Панорама» находится на ул. Комсомольской в центре Пионерского. В здании пять надземных и один подземный этаж с паркингом на 21 автомобиль и четыре мотоцикла. Для проекта была выбрана привлекательная локация — первая линия побережья Балтийского моря. Это желанное место отдыха для жителей и гостей региона. Путь до пляжа благодаря оборудованному спуску займёт всего несколько минут.

Одна из главных особенностей проекта, помимо его расположения, — эксплуатируемая кровля. На ней запланированы видовая площадка и лаунж-зоны с шезлонгами, зонтиками и барбекю — прекрасное место для отдыха под открытым небом.

Не меньше впечатляет и внутренняя «начинка» «Панорамы». Атмосферу роскоши и уюта дизайнеры создают в стеклянном лобби-атриуме. Гостей не оставят равнодушными открытые балконы с видом на море во всех апартаментах и продуманные до мельчайших деталей эргономичные планировки. Ремонт в едином стиле комплекса, а главное — в высоком качестве — можно заказать у застройщика. Всеми организационными вопросами займётся управляющая компания. Владельцам останется только регулярно получать прибыль, ведь такие объекты не пустуют.

В комплексе 104 апартамента: 63 студии, 20 однокомнатных, 12 двухкомнатных квартир и 4 трёхкомнатные. В настоящее время в продаже находится 83 апартамента. Объект планируют ввести в эксплуатацию в IV квартале 2025 года.

«Парад»

Жилой квартал «Парад» также находится в центральной части Пионерского — на ул. Рензаева. Проект включает 17 пятиэтажных домов в едином архитектурном стиле и прогулочный бульвар. От моря жильцов будут отделять всего пять минут ходьбы.

В ЖК будут гармонично совмещены жилая и рекреационная функции, что делает его ещё более привлекательным для потенциальных инвесторов. Проект основан на принципах комфорта повседневной жизни и высокой функциональности жилого пространства. В ЖК представлены современные и функциональные планировки, которые идеально подходят для проживания и инвестиций. Все помещения — от небольшой студии до просторной «трёшки» — разработаны с акцентом на комфорт и потребности будущих жителей. Найдут свой вариант и те, кто мечтает о двухуровневой квартире.

Дворы будут больше похожи на скверы с зонами релаксации и водными объектами. Придомовые территории отделят друг от друга декоративные стенки и цветущие кустарники. Также на территории планируют высадить вишни, магнолии, дубы и ели.

Внутренние пространства квартала организуют по принципу «двор без машин»: парковки будут вынесены за периметр придомовых территорий. Всего в жилом комплексе предусмотрено 76 машиномест. Первые дома планируют сдать в IV квартале 2026 года. В настоящее время в продаже находится 193 квартиры.

«Клевер»

Жилой квартал «Клевер» расположен на ул. Молодёжной в Пионерском. Проект включает пять домов. Главные составляющие инвестиционной привлекательности объекта — близость к морю, активно развивающаяся локация, детально продуманные эргономичные планировки, наличие интересных форматов квартир — двухуровневых и с террасами, транспортная доступность и развитая инфраструктура, благоустроенные дворы без машин.

«Клевер» — это квартал с авторской архитектурой, объединивший в себе комфорт и уют городской и загородной жизни на фоне уникальной природы янтарного края.

Сдача четвёртого и пятого домов запланирована на IV квартал 2025 года, всего комплекса — на конец 2026 года. В настоящее время свободно 128 квартир.

«Шелест»

Тем, кто планирует инвестировать в недвижимость Светлогорска, стоит обратить внимание на жилой дом комфорт-класса «Шелест» на ул. Песочной. Парковая зона с вековыми соснами, море и озеро в пешей доступности — объект собрал все прелести жизни на Балтийском побережье. При этом локация обладает развитой инфраструктурой, что особенно важно для семей с детьми. В доме 138 одно-, двух- и трёхкомнатных квартир, а также 25 офисных помещений на цокольном этаже. Добавляют привлекательности объекту эксплуатируемая кровля с лаунж-зонами, барбекю и площадкой для занятий спортом, подвальные помещения с кладовками, местами для хранения колясок и велосипедов, видеонаблюдение, дизайнерское оформление мест общего пользования, балконы и лоджии с панорамным остеклением, а также огороженная территория. Те, кто мечтает о квартире с собственным входом, смогут переоборудовать коммерческие помещения, расположенные по внешнему периметру дома. В настоящее время в ЖК «Шелест» свободно 135 квартир.

«Палатиум»

Четырёхтажный жилой дом премиум-класса «Палатиум» находится на ул. Нахимова в Светлогорске. Это отличная возможность инвестировать в недвижимость на первой береговой линии. Часть квартир — с видом на море.

Проект включает всё, что должно быть в современных ЖД. Это бесшумные лифты, эксплуатируемая кровля, общие санузлы, обильное озеленение, подземный паркинг с местами для велосипедов и колясок, пешеходные зоны с подогревом и лапомойки для собак. На придомовой территории барбекю-зона, детская площадка и фонтан.

В квартирах индивидуальные теплоузлы для регулировки отопления, красивые входные двери высокого качества и класса безопасности, двухкамерные стеклопакеты и всё необходимое для подключения кондиционеров. В продаже в настоящее время 40 из 67 квартир. Дом планируют сдать в IV квартале 2025 года.

«Горький»

Конечно, топ привлекательных для инвесторов проектов региона не смог обойтись без объекта в сердце Калининграда. Восьмиэтажный жилой дом бизнес-класса «Горький» находится на ул. Земельной, в десяти минутах ходьбы от центра города, Верхнего озера и парка «Юность». Три главных слова, определяющих этот престижный объект, — расположение, комфорт и стиль. Нельзя не упомянуть безупречную архитектуру, красивый дизайнерский фасад, современные планировки и высококачественные пассажирские лифты.

Дом был сдан в 2023 году. Если это именно то, что вы искали, с выбором стоит поторопиться — в продаже осталось всего девять квартир.

«Парад» — дом 3: застройщик ООО СЗ «Планета», с проектной декларацией можно ознакомиться по ссылке

«Парад» — дом 4: застройщик ООО СЗ «Планета», с проектной декларацией можно ознакомиться по ссылке

«Панорама»: застройщик АО СЗ «Артстрой», с проектной декларацией можно ознакомиться по ссылке

«Шелест»: застройщик ООО СЗ «Светлогорский», с проектной декларацией можно ознакомиться по ссылке

«Клевер» — дом 4: застройщик АО СЗ «Лидер», с проектной декларацией можно ознакомиться по ссылке

«Клевер» — дом 5: застройщик АО СЗ «Лидер», с проектной декларацией можно ознакомиться по ссылке

«Палатиум»: застройщик АО СЗ «Стрела», с проектной декларацией можно ознакомиться по ссылке

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