Отель, кафе, конноспортивный комплекс: топ-5 коммерческих объектов в Янтарном (фото)

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» занялась поиском самых дорогих коммерческих объектов, выставленных на продажу в Янтарном. Анализ сайтов avito.ru, cian.ru и move.ru показал, что выбор в этом сегменте недвижимости в посёлке невелик. При этом будущему владельцу самого дорогого объекта придётся расстаться более чем с полутора миллиардами рублей. Претенденты с более скромными запросами уложатся и в 10 миллионов. Подробности — в нашем обзоре.

Цены действительны на 16 января 2025 года. Редакция не несёт ответственности за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

Готовый бизнес три в одном — 1,7 млрд рублей

Самый дорогой коммерческий объект, выставленный на продажу не только в Янтарном, но и во всей Калининградской области на земельном участке площадью 5713 м², включает гостиницу, кафе и конноспортивный комплекс. Объявление опубликовали в феврале 2024 года с ценником 1,4 млрд рублей. В апреле стоимость выросла на 300 млн.

Отель на 16 номеров находится на ул. Советской и продаётся «с наработанной клиентской базой и квалифицированным персоналом». Помимо номеров покупателям обещают «рестораны, бары, бассейн с сауной и многое другое». Цена гостиницы без остальных объектов — 1,2 млрд рублей. Кафе находится в 150 метрах от гостиницы, в Парковой аллее, и может принять до 100 гостей. В стоимость входят стеклянный павильон для презентаций и фуршетов, а также охраняемая парковка на 30-35 мест. Объект площадью 250 м² можно приобрести отдельно за 250 млн рублей.

Конноспортивный комплекс, «раскинувшийся на 11,5 гектарах» на ул. Клубничной, включает в себя «участки сельскохозяйственного назначения, туристического обслуживания и участок под ангар». В стоимость входят нежилые здания общей площадью 396,4 м² и 906,1 м², а также арочный склад общей площадью 396,9 м². Особенность комплекса — геотермальное отопление и собственная скважина с водоподготовкой. Объект, как утверждается в объявлении, продаётся со всем необходимым оборудованием и годовым запасом кормов. Его также можно приобрести отдельно за 250 млн рублей.

Торговая площадь — 15 млн рублей

Одноэтажный магазин площадью 38 м² находится на ул. Советской, «в туристической части города, с выходом на центральную улицу», и имеет, как заверяет автор объявления, «отличную проходимость». Помещение оснащено приточной вентиляцией, кондиционером, автономным отоплением и сигнализацией. Тип здания — старый фонд. Объявление было опубликовано в январе 2024 года с ценой 10,3 млн. В августе стоимость выросла на 4,7 млн.

«Многофункциональный объект в самом сердце Янтарного» — 10,5 млн рублей

«Уникальный кoмплeкc нежилых помещений c земельным участком», как описывает объект автор объявления, также расположен на ул. Советской, рядом с парком им. Беккера и центральным пляжем. На земельном участке площадью 27 м² предлагаются нежилое помещение и подвал общей площадью 107,6 м². Комната 31,9 м², как сообщается, оборудована под апартаменты и готова к сдаче. Назначение подвала с отдельным входом не уточняется. Владельцы советуют «не упустить возможность приобрести этот многофункциональный объект в самом сердце Янтарного».

Дом под гостиницу или общепит — 10 млн рублей

Дом площадью 80 м² находится всё на той же ул. Советской, как указано в описании, в 200 метрах от морского побережья, на земельном участке площадью 2,5 сотки. «Объект коммерческого назначения» «подходит под организацию гостиничного, торгового бизнеса, общепита и пр.», сообщает автор объявления. Дом продаётся в «чёрном ключе». Стоимость квадратного метра — 125 тыс. рублей.

Помещение свободного назначения — 9 млн рублей

Коммерческое помещение свободного назначения площадью 48,2 м² также продаётся на ул. Советской, «в пяти минутах ходьбы от моря, в крупном спальном районе». Помещение на первом этаже пятиэтажного дома подойдёт, по мнению владельцев, под «выставочный зал, производственное использование, офис, сферу услуг и др.». Стоимость квадратного метра — 186 722 рубля.

Текст: Игнат Родионов, фотографии с сайтов avito.ru, cian.ru