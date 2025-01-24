Усадьбы, козий двор и немецкий барский дом: топ-6 домов на продажу в Полесске (фото)

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» совершила виртуальное путешествие в живописный Полесский район в поисках дорогих домов, выставленных на продажу. Объекты с самыми высокими ценниками — от 25 до 150 млн рублей — мы обнаружили на «Авито» и «Циан». Расставшись с указанными суммами, покупатели смогут не только наслаждаться жизнью на природе, но и организовать бизнес. Подробности — в нашем обзоре.

Цены действительны на 23 января 2025 года. Редакция не несёт ответственности за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

Усадьба на берегу Куршского залива — 150 млн рублей

В десяти километрах к северо-западу от Полесска, в посёлке Ушаковка, продаётся жилой комплекс 2010 года постройки. На участке площадью 1,5 га расположены двухэтажный жилой дом площадью 262 м², дом для обслуживающего персонала площадью 80 м², банный комплекс площадью 80 м², эллинг для размещения двух катеров или автомобилей. «Жилой дом впечатляет своей архитектурой и интерьером», — утверждает автор объявления. На первом этаже расположены холл, гостиная и каминный зал с потолками из винтажного витража, кухня и санузел. На втором этаже три спальни и санузел. В здании есть подвал. Стены дома выполнены из керамического кирпича. Крыша покрыта керамической черепицей. Будущим владельцам также обещают большой парник, вымощенную тротуарной плиткой и немецкой брусчаткой территорию, «красивый вид на пруд и сосновый парк», зону барбекю и беседку.

«К участку примыкают ещё два смежных земельных массива общей площадью 4,6 га, расположенные рядом с природным озером. В данный момент используются в сельскохозяйственных целях, можно перевести в ВРИ для жилого строительства», — рассказывает автор объявления. Указанная причина продажи — переезд в другой регион.

Дом, база, санаторий — «в зависимости от ваших желаний» — 75 млн рублей

На земельном участке площадью 13 785 м² в посёлке Стройном продаётся комплекс зданий, который будущим покупателям рекомендуют использовать для жизни или бизнеса. «Вашему вниманию предлагается база отдыха, жилой дoм, санаторий, пансионат — в зaвиcимocти от ваших желаний», — пишет автор объявления. Первый объект — «немецкий барский дом постройки до 1945 года» площадью 288,5 м². В здании два этажа, сухой подвал, десять жилых помещений и два санузла «с возможностью перепланировки».

Ещё одно двухэтажное здание (недостроенное) площадью 703 м² предполагалось использовать под хостел на восемь номеров и ресторан. Также в стоимость входит «полностью готовая» двухэтажная баня со спальнями и балконом на втором этаже площадью 257 м². «Рядом с баней есть здание под склад площадью примерно 150 м²», — сообщают владельцы. Последний «козырь» — озеро для ловли рыбы, в котором, как обещают, водятся «сазан, стерлядь, карп, сом, карась». Также есть беседка и «возможность постройки своего пирса, слипа и эллинга».

Дорога до центра Полесска, согласно описанию, займёт две минуты, до Калининграда — 40. Участок расположен вдоль канала, по которому можно попасть в Балтийское море, Куршский залив и на Куршскую Косу. На территорию участка заведён газ, здания при этом не газифицированы.

«Уникальная историческая усадьба» — 65 млн рублей

На участке, окружённом «вековыми деревьями», расположена «уникальная историческая усадьба 1872 года постройки». Территория, как утверждается, оформлена «известными ландшафтными дизайнерами», имена которых не называются. Будущим владельцам обещают «два пруда с карпами и карасями, добавляющие живописности и уюта».

На территории усадьбы расположены четыре объекта. Первый — здание площадью 338 м², «которое идеально подходит для создания различных коммерческих объектов». При этом отмечается, что на самом деле это баня «с авторской мебелью и ремонтом», каминным залом, номерами, кухней и прачечной.

Второй объект — сруб площадью 75 м², выполненный из брёвен диаметром 22 см с мебелью и техникой. В стоимость также входят «дополнительные объекты»: дом для персонала (30 м²), хозяйственная постройка, «идеально подходящая для создания контактного зоопарка» (130 м²), теплица и два немецких погреба. «Для отдыха и развлечений» предлагаются костровая и гриль-зона с отапливаемой деревянной беседкой. «Специально отведённое место под строительство ресторана» делает объект, по мнению владельцев, «идеальным для организации гостиничного бизнеса или агротуризма». Также отмечается, что ко всем зданиям усадьбы подведён газ.

Дом с собственным спуском к реке — 31 млн рублей

Двухэтажный дом площадью 136 м² находится «на берегу Полесского канала». Усадьба также предлагается как для проживания, так и для «коммерческого использования в качестве загородного отеля». «Хозяева не экономили силы, средства и время на реализацию своей мечты», — рассказывает автор объявления, описывая «продуманную функциональную планировку, качественный современный ремонт».

На первом этаже находятся кухня — гостиная (39,8 м²) «в классическом стиле с высококачественной техникой и антикварной деревянной мебелью», санузел, холл и два вспомогательных помещения, на втором — три спальни, санузел и гардеробная.

На участке «сочность оттенкам придают хвойные деревья» — туи и голубые ели. Кроме того, в качестве «комплимента новому собственнику» преподносится беседка. Также предложение включает гараж, баню, отдельно стоящий гостевой дом и «домик охраны, которая защищает от посторонних взглядов и суеты». Обещают потенциальным покупателям и «собственный спуск к реке, где можно организовать парковку для катера».

«Козий двор» на опушке леса — 26 млн рублей

Усадьба «Козий двор» включает в себя «три серьёзных строения» «на опушке леса». На продажу выставлены, как описывает автор объявления, «фактически два дoма и капитальный немецкий сарай»: «11 спален, две кухни, два зала, семь туалетов, баня и т.д.». Под винный погреб предлагается использовать подвал, в котором в настоящее время находятся баня с комнатой отдыха и хозяйственными помещениями.

Дом, как утверждает владелец, «сделан по госзаказу», «все балки калиброваны, изготовлены на немецких предприятиях». Также в объявлении упоминается некое «королевское лесничество 1900 года постройки». 3,12 га земли находятся в собственности, 3,8 — в аренде. Будущему владельцу обещают частично оставить мебель. Судя по всему, особым преимуществом автор объявления считает отсутствие соседей, т.к. об этом упоминается дважды. Ближайший жилой дом находится в 2 км от усадьбы.

Дом «в тюдоровском стиле» с русской печью — 25 млн рублей

«Двухэтажный дом площадью 300 м² 2019 гoдa пocтpoйки, выпoлнeнный „под стаpину“ в тюдoровcком cтилe, с отделкoй фасада из керамичеcкoгo кирпича, булыжников циклопической кладки на стенах и черепичной крышей» продаётся «в живописном посёлке Бригадное», в пяти минутах езды от Полесска. Здание, как утверждается, «стоит на плите, на базе оригинального немецкого довоенного фундамента». В центре расположена русская печь.

Дом и пристройки находятся на 12 сотках земли, два гектара земли вокруг — в аренде. На территории обещают парковку, баню, помещение для хранения инвентаря, теплицы, футбольное поле, собственный пруд, плодовые деревья и кустарники.

Текст: Игнат Родионов, фотографии с сайтов avito.ru и cian.ru