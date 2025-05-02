30 кв. м, свой санузел и добрые соседи: топ-5 недорогих квартир в Янтарном (фото)

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» продолжила поиск самых дешёвых квартир, выставленных на продажу в регионе, виртуально переехав в Янтарный. Обладая суммой в пределах 4,3 млн рублей, на этом курорте, в отличие от Светлогорска и Зеленоградска, можно обзавестись даже трёхкомнатной квартирой, но есть нюанс — сначала потребуется «приложить руки». Подробности — в нашем обзоре.

Цены действительны на 30 апреля 2025 года. Попадание квартиры в топ не означает, что она будет в продаже на момент прочтения материала. Также редакция не несёт ответственности за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

Трёхкомнатные апартаменты на Обогатительной — 3 499 999 рублей

Трёхкомнатная квартира площадью 95 м² находится на первом этаже кирпичной четырёхэтажки на ул. Обогатительной. «Приложите руки и отдыхайте или в аренду сдавайте. Фактически можно сделать две квартиры, расположение входа позволяет», — сообщает автор объявления, намекая на то, что квартира требует ремонта. Жилая площадь — 63 м², кухня — 32 м², потолки — 2,3 метра. Также сообщается об изолированных комнатах и раздельном санузле.

Будущим владельцам обещают первую береговую линию — 20 метров до «спуска на лучший пляж России», огороженную территорию с парковкой, детскую и спортивную площадки. В шаговой доступности — автобусная остановка, «кафе, рестораны, магазины, янтарные лавки с сувенирами, православная церковь Казанской иконы Божией матери, утопающий в зелени парк».

Квартира была выставлена на продажу в январе 2025 года за 3 999 999 рублей. В марте цену снизили на 500 тыс. рублей. Стоимость квадратного метра — 36 842 рубля.

Однушка на ул. Советской — 3 599 000 рублей

Однокомнатная квартира площадью 35,8 м² расположена на последнем этаже пятиэтажки 1990 года постройки. Отсутствие ремонта в объявлении преподносится как «уникальная возможность» сделать его «под себя». Жилая площадь — 12 м², кухня — 7 м², высота потолков — 2,7 метра. Есть балкон. Санузел раздельный.

«Окна квартиры выходят во двор (на южную сторону), что обеспечивает прекрасную освещённость и позволяет наслаждаться видами природы и городской жизни одновременно. В квартире всегда тепло. Расположение дома идеально как для постоянного проживания, так и для отдыха. В шаговой доступности находятся все необходимые объекты инфраструктуры: магазины, школы, детские сады и спортивные площадки. Близость к природе позволит вам насладиться свежим воздухом и красотой окружающей среды», — гласит описание. Стоимость квадратного метра — 100 531 рубль.

Двушка на ул. Лесной — 3 700 000 рублей

Двухкомнатная квартира площадью 35,5 м² ждёт новых владельцев на последнем этаже панельной пятиэтажки 1974 года постройки. «Отличный вариант для сдачи или жилья. Квартира в бывшем общежитии. Длинный коридор. Санузел cвoй. Добpожeлатeльныe coсeди», — рассказывает автор объявления. Жилая площадь −17,8 м², кухня — 11,7 м², высота потолков — 2,4 м. Комнаты изолированные, санузел совмещённый. Также сообщается об отсутствии ремонта.

Квартира была выставлена на продажу 21 апреля. Стоимость квадратного метра — 104 225 рублей.

Однушка на ул. Советской — 3 995 000 рублей

Однокомнатная квартира площадью 18,1 м² предлагается к покупке на втором этаже двухэтажки 1907 года постройки на ул. Советской. Дом, как отмечено в объявлении, «выполнен из немецкого керамокирпича, что способствует высокому теплосбережению и обеспечивает высокую шумоизоляцию». Жилая площадь — 10 м², кухня — 6 м², высота потолков — 2,8 м². Также упоминаются косметический ремонт, качественные стеклопакеты, кухня-гостиная площадью 14 м², разделённая на две зоны — для работы и отдыха, лестница из кухни в спальную комнату на мансарду.

Новым владельцам обещают оставить всю мебель и технику. Объект, по мнению автора объявления, «можно использовать как инвестпроект».

Дополнительные «бонусы»: 200 метров до моря, автономное электрическое отопление с сельским тарифом и, как следствие, — низкими коммунальными платежами, возможность перехода на газовое отопление, школа, детский сад, аптеки, магазины в шаговой доступности. «Очень удобная транспортная развязка, до Калининграда на автомобиле не более 40-45 минут. Часто ходят автобусы в Калининград», — отдельно отмечает автор.

Квартира была выставлена на продажу в сентябре 2024 года за 3 750 000 рублей. С тех пор цену меняли трижды — как в одну, так и в другую сторону. Стоимость квадратного метра — 220 718 рублей.

Однушка с видом на море — 4 300 000 рублей

Однокомнатная квартира площадью 30,1 м² выставлена на продажу на ул. Советской. Объект находится на пятом этаже блочной пятиэтажки 1974 года постройки. «Лучшее предложение в Янтарном», — без ложной скромности заявляет автор описания.

«Продам однокомнатную квapтиpу нa комфортном пятом этаже с видом на море. Блочный дом, хороший ремонт, шумоизоляция. Комнаты светлые, тёплые, сухие (над квартирой — техэтаж). Мебель остаётся. Жалюзи, кондиционер. Нa кухне — диван (кaк 2-я изолированная комната). Установлены фильтры для воды — чистая вода. Газовая плита (с электродуховкой), полотенцесушитель, сантехника и трубы — всё новое. Есть водонагреватель. Кухня и санузел — в кафеле. Балкон застеклён. Плюс подвал (для хранения консерваций)», — говорится в объявлении.

Новых владельцев ждут, если верить описанию, «замечательная экология», «запах моря, чайки, шум прибоя».

Объект был выставлен на продажу в мае 2024 года за 4 400 000 рублей. С тех пор цену повышали и понижали четыре раза. Стоимость квадратного метра — 142 857 рублей.

Текст: Игнат Родионов, фотографии с сайтов avito.ru, cian.ru; в материале также использован скриншот «Яндекс Панорам»