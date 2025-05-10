Микростудия, цоколь и «без прописки»: топ-5 недорогих квартир в Пионерском (фото)

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» продолжила поиск (относительно) недорогих квартир, выставленных на продажу на побережье. В Пионерском в этом сегменте закавычить можно не только слово «недорогие», но и «квартиры», ведь словами «студия» и «апартаменты» продавцы порой маскируют нежилые помещения, больше похожие на кладовые. Впрочем, кого волнует прописка, если до моря рукой подать, а статус курорта позволяет заработать даже на «каморке».

Цены действительны на 7 мая 2025 года. Попадание квартиры в топ не означает, что она будет в продаже на момент прочтения материала. Также редакция не несёт ответственности за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

Микростудия на ул. Красной — 600 000 рублей

Объект площадью 12 м² предлагают приобрести на первом этаже шестиэтажки 2014 года постройки на ул. Красной. В «микростудии на курорте у моря», согласно описанию, есть трёхметровая кухня и окна с видом «на улицу», однако на фото «апартаменты свободной планировки» больше похожи на кладовую. Также упоминаются потолок высотой 2,4 м, совмещённый санузел, центральное газоснабжение, отсутствие ремонта и наземная парковка. Бонус — «новенький диванчик в подарок».

Объект был выставлен на продажу в феврале 2025 года за 900 тыс. рублей. В мае цену снизили на 300 тыс. Стоимость квадратного метра — 50 тыс. рублей.

Двушка в посёлке Рыбное — 3 300 000 рублей

Двухкомнатная квартира площадью 43,1 м² находится на первом этаже немецкой кирпичной двухэтажки. Площадь кухни — 11,2 м², указанный год постройки — 1945.

«Квартира имеет отдельный вход, крыльцо. Первый этаж высокий, под квартирой находится подвал. Дом немецкий, тёплый зимой и прохладный летом, в 2020 году произведена реновация. В квартире заменена электропроводка, залит новый пол, оштукатурены стены. Дом газифицирован, но в квартиру газ не заведён. Вода в квартире центральная, установлен счётчик водоснабжения. В квартиру не заведена канализация, надо будет устанавливать ЛОС. К дому прилежит 12 соток общей придомовой территории, при желании можно выделить в пользование свою долю, учитывая отдельный вход в квартиру», — рассказывает автор объявления. До пляжа обещают «всего 10 минут неспешным шагом». Стоимость квадратного метра — 76 566 рублей.

Двушка в микрорайоне Доброе — 3 800 000 рублей

«Уютная двухкомнатная квартира» площадью 52,7 м² расположена на первом этаже двухэтажки на ул. Степной. Автор объявления описывает объект как «уголок спокойствия и комфорта» «в тихом и живописном микрорайоне Доброе города Пионерский». «Уединенность и спокойную атмосферу», согласно описанию, обеспечивает небольшое количество квартир в доме. Их всего пять. Среди преимуществ выделяются отдельный вход (полная приватность), автономное отопление и новые радиаторы, раздельный санузел и изолированные комнаты, собственный подвал, ухоженная придомовая территория пруд рядом.

До моря обещают «6 минут на машине, 14 — на велосипеде или 30 минут неспешной прогулки». Стоимость квадратного метра — 72 106 рублей.

Студия на ул. Октябрьской — 3 900 000 рублей

Квартира площадью 19 м² продаётся на третьем этаже кирпичной четырёхэтажки 2023 года постройки на ул. Октябрьской. Жилая площадь — 9 м², кухня — 5 м², высота потолков — 2,7 м, что, по мнению продавцов, «создаёт ощущение просторности». Окна выходят во двор, «поэтому в квартире всегда тихо и спокойно». До моря 15 минут пешком.

Будущим владельцам обещают оставить «некоторые предметы мебели». Также упоминается наземная парковка, благодаря которой «всегда найдётся место для автомобиля».

Квартира была выставлена на продажу в феврале 2025 года за 4,5 млн рублей. С тех пор цену снижали девять раз и подняли — один раз. Стоимость квадратного метра — 205 263 рубля.

Апартаменты-студия на ул. Пионерской — 3 950 000 рублей

Помещение площадью 23 м² ждёт новых владельцев на цокольном этаже кирпичной пятиэтажки 2013 года постройки на ул. Пионерской. Жилая площадь — 20 м², высота потолков — 2,8 м.

«Помещение не жилое. Прописки нет», — предупреждает автор объявления, поясняя, что апартаменты используются для отдыха на море, их можно сдавать в аренду отдыхающим, а также переоборудовать под салон, офис или студию.

Потенциальным покупателям обещают отдельный вход, ремонт, кафельную плитку на полу с подогревом, натяжной потолок, обои под покраску, тoчечныe светильники, интepнeт, электрическое отопление, бойлер, технику и мебель — по согласованию. До моря — «300-500 метров».

Объект был выставлен на продажу в декабре 2024 года. С тех пор цену не меняли. Стоимость квадратного метра — 171 739 рублей.

Текст: Игнат Родионов, фотографии с сайтов avito.ru, cian.ru и domclick.ru4 также в материале использованы скриншоты «Яндекс Панорам»