От бассейна до крольчатника: топ-5 дорогих домов в Правдинском округе (фото)

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» «отправилась» в Правдинский округ в поисках самых дорогих домов, выставленных на продажу. За 12–25 млн рублей там можно обзавестись двух-, а то и трёхэтажным особняком со всеми атрибутами загородной жизни — садом, баней, курятником и крольчатником. И всё это в месте, которое «славится историко-культурным наследием, охотничьими угодьями, рыбалкой и сплавами по реке Лава», а также порадует любителей тихой охоты. Подробности — в нашем обзоре.

Цены действительны на 29 мая 2025 года. Попадание дома в топ не означает, что он будет в продаже на момент прочтения материала. Также редакция не несёт ответственности за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

560 м² в Домново — 25 000 000 рублей

Двухэтажный дом площадью 560 м² 2014 года постройки продают на ул. Заводской в посёлке Домново. Здание состоит из пяти «полностью автономных блок-секций» по 120 м². «Стены дома выполнены из кaчecтвенoгo гaзоcиликaтнoго блокa. Перекрытия 1, 2 этажа — железобетонные. Лeстничные мapши выполнeны из жeлезoбeтонa. Земельный участок — 10 соток. В придачу к дому безвозмездно передаются 12 соток (ЛПХ — аренда)», — говорится в описании. Канализация и водоснабжение центральные.

Дом продаётся в «сером ключе». Территория огорожена. К объявлению приложены лишь фотографии фасада здания. Желающим увидеть больше предлагается обратиться по телефону.

Дом был выставлен на продажу в октябре 2024 года. С тех пор цену не меняли. Стоимость квадратного метра — 44 643 рубля.

Трёхэтажный дом с баней и бассейном — 18 000 000 рублей

Трёхэтажный дом площадью 255,9 м² выставлен на продажу то ли в Домново, то ли в Поддубном (в тексте объявления и в геолокации указаны разные посёлки). Площадь «ровного и сухого» участка — 16 соток. Как сообщается, на нём высажены плодовые и хвойные деревья, а также стоит баня с бассейном.

В доме семь комнат: кухня-гостиная, зал, комната и санузел на первом этаже, четыре комнаты и санузел — на втором. На третьем этаже «свободная планировка». «Свет 15 кВт, канализация — септик, водоснабжение — скважина, отопление — котел Buderus (работает на солярке)», — рассказывает автор.

Согласно приложенной информации из Росреестра, кадастровая стоимость дома — 6 044 965 рублей, участка — 548 864 рубля. Объект продаётся за 18 млн рублей, стоимость квадратного метра — 70 339 рублей.

«Качественный дом» в Правдинске — 13 000 000 рублей

Двухэтажный «качественный дом» 2012 года постройки ждёт новых владельцев на ул. Комсомольской в Правдинске. Его описывают как «отличный вариант под гостевой дом, для тихой семейной жизни и под дачу для любителей активного отдыха». Площадь объекта — 157,5 м². Четыре из пяти комнат — спальни, пятая — гостиная-столовая площадью 46 м². Жилая площадь — 107,2 м², кухня — 12 м².

«Дом построен из красного немецкого кирпича, кладка выполнена по старинной немецкой технологии — глиной. Отопление — автономное газовое от двухконтурного котла, канализация и вода — центральные. В доме удобная деревянная лестница, камин, два санузла, по одному на каждом этаже, два балкона. Также есть подвал, кладовые», — говорится в описании. Будущим владельцам также обещают благоустроенную территорию с гаражом и пристройкой под баню.

Автор объявления не упустил возможность напомнить о том, что «Правдинск является районным центром, славится историко-культурным наследием, охотничьими угодьями, рыбалкой и сплавами по реке Лава», а также «замечательными грибными местами рядом».

Дом был выставлен на продажу в августе 2021 года за 10 млн рублей, в июне 2022-го он подорожал на 3 млн. Стоимость квадратного метра — 82 539 рублей.

«Шикарный дом» в Правдинске — 12 500 000 рублей

Двухэтажный кирпичный пятикомнатный дом площадью 91,7 м² можно приобрести на ул. Малой Садовой в Правдинске. Объект характеризуют как «просторный шикарный дом с земельным участком» площадью восемь соток. «Автономное (газовое) отопление, все коммуникации (свет, вода, канализация), дом свежей постройки в прекрасном состоянии, с отличным ремонтом, большой ухоженный участок с множеством зелёных насаждений, беседка, гараж, баня-бочка, огород», — описывает объект автор объявления. В стоимость входит часть мебели и недоделанная беседка. Также обещают две кухни и два санузла. Поблизости — сосновый бор, речка, подвесной мост. До центра города «со всей доступной инфраструктурой» — десять минут пешком.

Стоимость квадратного метра — 136 314 рублей. Торг «обговаривается».

Дом на Заречной улице — 11 900 000 рублей

Замыкает топ двухэтажный дом 2005 года постройки площадью 233,2 м², который «идеально подходит для круглогодичного проживания и готов к вашему въезду». Объект, если верить описанию, «отличается высоким качеством и комфортом». Будущих владельцев ждут шесть комнат, а также «просторная кухня-гостиная 31,9 м² с панорамным остеклением с видом на сад» и два санузла, один из которых площадью 9,5 м², с окном.

«Планировка дома очень продумана и позволяет разместить большую семью. Также имеется подвал площадью 16,5 м² для хранения вещей. Участок 14 соток облагорожен, перед домом газон — отличное место для отдыха», — говорится в описании.

На территории: гараж, баня, две теплицы, курятник и крольчатник. Высажены пять яблонь, вишня, груша, виноград, слива, алыча, черёмуха и грецкий орех.

Дом был выставлен на продажу в апреле 2025 года за 12 млн рублей, в мае цену снизили на 100 тысяч. Стоимость квадратного метра — 51 029 рублей.

Текст: Игнат Родионов, фотографии с сайтов avito.ru и domclick.ru