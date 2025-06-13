«Классная баня», пруд-бассейн и лыжный курорт: топ-5 дорогих домов в Озёрском округе (фото)

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» продолжила поиск самых дорогих домов, выставленных на продажу в области и «переехала» в Озёрский округ. В топ попали объекты стоимостью от 5,5 до 7,5 млн рублей. Авторы объявлений рассказывают о живописной местности, подходящей для охоты и рыбалки, а также о новом лыжном курорте. Подробности — в нашем обзоре.

Цены действительны на 11 июня 2025 года. Попадание дома в топ не означает, что он будет в продаже на момент прочтения материала. Также редакция не несёт ответственности за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

«Хутор в живописной местности» — 7 500 000 рублей

На первой строчке топа оказался двухэтажный кирпичный дом «1945 года постройки» площадью 204 м² в Озёрске. Объект расположен на фермерском участке площадью 12 соток. Автор объявления описывает его как «хутор в живописной местности», рядом с озером, «где можно сделать отдых для рыбалки». Среди характеристик «тихого и спокойного места для проживания» указаны дополнительные постройки: баня и бассейн. В доме четыре комнаты и санузел.

Объект был выставлен на продажу в октябре 2023 года за 4 млн рублей, в мае 2025-го цену подняли на 3,5 млн. Стоимость квадратного метра — 36 764 рубля.

«Добротный дом» в Красноярском — 6 600 000 рублей

Двухэтажный кирпичный дом 1988 года постройки площадью 208 м² продаётся в посёлке Красноярское. Тип участка — ИЖС, площадь — девять соток. «Добротный дом для большой семьи», как уверяет автор объявления, «очень хорошо спланирован». На первом этаже размещены подсобные и вспомогательные помещения: котельная, парилка, помывочная и большая веранда, которая используется как зона отдыха. «Дом состоит из пяти больших комнат, — продолжает автор, — зал, две спальни и две гостевые комнаты, а также огромный холл на втором этаже, можно использовать как дополнительную зону отдыха или игровую для детей. Огромная кухня 12 м²». Также упоминаются котелковое отопление и два санузла.

На территории: хозяйственные постройки, гараж, «классная баня с приятной зоной отдыха», «большой сарай-курятник с выходом на огороженную территорию, две огромные теплицы и пруд-бассейн, где в летнюю жару можно приятно охладиться». Посёлок, согласно описанию, имеет «хорошую инфраструктуру». Там расположены ФАП, почта, два магазина и детский сад.

Объект был выставлен на продажу в ноябре 2023 года за 5,6 млн рублей. В апреле 2024-го цену подняли на один миллион. Стоимость квадратного метра — 31 730 рублей.

Дом «рядом с новым лыжным курортом» — 6 100 000 рублей

Двухэтажный шестикомнатный дом площадью 280 м² можно приобрести в посёлке Карповка, «рядом с новым лыжным курортом». «Перспективное место как для проживания, так и под арендный бизнес» отремонтировано наполовину. Также сообщается о наличии материалов для строительства гаража. «На первом этаже котельная при входе, большой коридор, кухня, санузел, три комнаты и гостиная. В данный момент дом отапливается от твердотопливного котла, в ближайшее время планируется вести газ в посёлок. Водоснабжение и канализация центральные», — говорится в объявлении.

Из 1,5 га территории участка в собственности находятся 12 соток. Остальную часть, как сообщается, можно оформить за 10 тыс. рублей. Стоимость квадратного метра — 21 785 рублей.

«Прекрасный хутор» в Абелино — 6 000 000 рублей

Одноэтажный четырёхкомнатный дом немецкой постройки до 1945 года площадью 150 м² ждёт новых владельцев в посёлке Абелино. «В доме есть полноценная русская баня с выходом в купель на улице, дровяной камин, немецкая печка из керамического кирпича, твёрдотопливный котел, инфракрасные тены, — рассказывает автор объявления. — Дом полностью готов к проживанию, есть кухонный гарнитур, кровать и диван. На территории сарай немецкой постройки. Участок 12 соток. Можно ещё взять в аренду, сколько будет нужно для ведения подсобного хозяйства. Если Вы хотите купить хутор для ведения бизнеса, то в посёлке есть человек, который присматривает за этим домом». «Прекрасный хутор», как отмечается, подойдёт для семейного отдыха, а также любителям охоты и рыбалки.

Объект был выставлен на продажу в июне 2022 года за 5 млн рублей. С тех пор цена менялась как в одну, так и в другую сторону восемь раз. Стоимость квадратного метра — 40 000 рублей.

Две половины дома в Красноярском — 5 500 000 рублей

Двухэтажный четырёхкомнатный кирпичный дом 1945 года постройки площадью 153,8 м² предлагается к покупке в посёлке Красноярское. «Дом по факту целиком, но по документам на два хозяина (продаются обе половины)», — предупреждает автор объявления. Тип участка — ИЖС, площадь — девять соток. «Внизу две комнаты, коридор, большая кухня — столовая. На втором этаже две комнаты и чулан (комнаты раздельные). Одна комната с гардеробной. Имеется подвал для хранения овощей и закруток на зиму. Отопление — твердотопливный котёл и электрокотёл. Все коммуникации в доме», — говорится в объявлении. Также отмечается, что дому требуется косметический ремонт. Среди преимуществ объекта называется его расположение в тупиковой улице: «Машины каждый день по несколько раз ездить не будут, а соседи, у кого есть машины, ездят очень аккуратно». Стоимость квадратного метра — 35 760 рублей.

Текст: Игнат Родионов, фотографии с сайта domclick.ru