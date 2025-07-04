«Надо дробить»: Градсовет повторно отказался одобрить проект корпуса отеля «Русь» (фото)

В Светлогорске на улице Верещагина рядом с гостиничным комплексом «Русь» планируют построить корпус обслуживания с тремя ресторанами, большим спа-салоном и двумя бассейнами, один из которых «инфинити» — когда вода переливается через один или несколько краев, создавая впечатление, что водная поверхность не имеет границы. Проект был представлен на суд членов областного градостроительного совета в апреле этого года, но был отправлен на доработку. Новый состав градсовета также отказался одобрить работу архитекторов.

Главным объектом критики во время первого обсуждения стал задний фасад, который многие участники заседания назвали довольно скучным. Тогда же было высказано мнение, что новое здание заслоняет вид на море для тех, кто снимает номера на нижних этажах других корпусов отеля «Русь».

В своём выступлении автор проекта Вячеслав Генне заверил, что постарался учесть замечания. В частности, была «оживлена» крыша, что раньше не планировалось. Генне, как и в прошлый раз, подчеркнул, что этот корпус предназначен как для обслуживания постояльцев «Руси», которые могут добраться до него по крытой стеклянной галерее, так и для людей «с улицы». По его словам, новый корпус «Руси» — это не просто отель, а хилинг-отель, то есть, «санаторий, где помимо физического здоровья стараются укрепить еще и ментальное, и психологическое».

Фото предоставлено Архитектурно-градостроительным советом Калининградской области

Об этом же сообщил и решивший принять участие в обсуждении проекта руководитель компании-застройщика — директор ООО «ИНЭКО ГДС» Александр Качанович. О важности объекта для Светлогорска в своем выступлении говорил и глава администрации муниципального образования Владимир Бондаренко.

«Надеемся, что проект будет реализован в максимально короткие сроки», — сказал он.

У архитекторов же был тот же вопрос, что и на предыдущем обсуждении — почему новый корпус заслоняет вид на море для постояльцев из других корпусов.

По словам Генне, моря всё равно они не могут увидеть, потому что вокруг очень высокие деревья. На визуализации же растительность прорежена, чтобы лучше было видно архитектуру.

Этот аргумент экспертов не убедил. Архитектор Мария Зеткина в ответ на тезис проектировщика высказалась в том плане, что бетонная стена и стена из деревьев отличаются друг от друга. «За деревьями человек, даже если не видит море, чувствует, слышит его», — заявила она.

Во время прошлого обсуждения архитектор Олег Васютин предложил разделить комплекс — построить рестораны отдельно, а спа — отдельно. Сейчас звучали такие же идеи. «Я понимаю, насколько важен для Светлогорска этот корпус, но смотрю на него и понимаю, что его хорошо бы поделить, — отметила архитектор Наринэ Арустамова. — Если это разные рестораны, они не обязательно должны стыковаться друг с другом как блокированные жилые дома».

Фото предоставлено Архитектурно-градостроительным советом Калининградской области

Олег Копылов высказал мысль, что пятно застройки корпуса очень велико для Светлогорска и вынес вердикт: «Дробить! Конечно, дробить!»

Его коллега по Градсовету Игорь Идиатулин был не столь категоричен. «У меня проект не вызывает негативных эмоций, — признался он. — Да, Светлогорск в последнее время изменился не в лучшую сторону в плане массовой застройки. Но этот объект — не гигантский, и он не портит общую ситуацию».

Но это высказывание не помогло. Большинством голосов проект одобрен не был.

Текст: Кирилл Синьковский, слайды предоставлены Архитектурно-градостроительным советом Калининградской области