Нескучный пруд, замок-дворец и «хорошая дача»: топ-5 домов в СНТ Калининграда (фото)

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» в поисках самых дорогих домов, выставленных на продажу в регионе, вновь решила «отправиться» в СНТ областного центра. Авторы объявлений на разный манер убеждают посетителей сайта объявлений в том, что они достойны таких домов и могут их себе позволить. А кто-то просто предлагает обзавестись «хорошей дачей». Стоимость объектов — от 25,5 до 35 млн рублей. Годом ранее верхний предел едва не преодолел рубеж в 59 млн. Подробности — в нашем обзоре.

Цены действительны на 7 августа 2025 года. Попадание дома в топ не означает, что он будет в продаже на момент прочтения материала. Также редакция не несёт ответственности за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

Дом в СНТ «Дружба-3» — 35 000 000 рублей

На верхушке топа оказался двухэтажный кирпичный коттедж 2021 года постройки площадью 245,7 м² на ул. Ольховой в СНТ «Дружба-3». «Продаётся дом для постоянного проживания, два этажа. В доме три спальни, гардеробная, три санузла, котельная, баня на дровах. На участке небольшой пруд, две террасы. Участок 4,97 сотки. Третья линия от Нескучного пруда», — говорится в объявлении. Также упоминаются «удобная транспортная развязка», магазины и школа № 50 в пешей доступности. Стоимость квадратного метра — 142 450 рублей.

«Дом, который заботится о тебе» — 31 000 000 рублей

Максимум уверенности и напора постарался вложить автор в описание следующего объекта, обозначив его ни много, ни мало «домом, который заботится о тебе». Находится «заботливое» здание на ул. Кузовной в СНТ «Победа» и готово предложить «​​всё, как ты хочешь, и даже чуть больше». Дом построен в 2023 году «не „на сдачу“, а для жизни». Евроремонт в нём — «не картинка с „Авито“, а реальный уровень „заезжай и живи“». Надёжность, тепло и спокойствие призваны обеспечить газобетон, монолитные перекрытия и металлочерепица. А «дышать полной грудью» позволяют трёхметровые потолки.

Наличие пяти комнат сопровождается комментарием «всё логично, всё по уму». Также упоминаются два совмещённых санузла на первом и втором этажах, навес для двух машин с подключенным электричеством для зарядки электромобилей, балкон «для утреннего кофе и вечерних разговоров ни о чём» и моторизированные ворота с итальянским приводом, благодаря которым «одним нажатием открываешь счастливое будущее в новом доме».

Техника и коммуникации «на максималках». К примеру, надёжность газового котла «проверена Падуанскими зимами», а «стиралка, посудомойка и духовой шкаф» «как в кино, а не как в советской ностальгии». Домофон так и вовсе чудесным образом позволяет видеть «кто пришёл, ещё до того, как он подошёл».

Далее участок площадью 4,7 сотки сравнивают с дорогим алкоголем и обещают «выбить лучшую ставку» по ипотеке. Стоимость квадратного метра — 205 980 рублей.

Дом в СНТ «Искра» — 30 000 000 рублей

Двухэтажный кирпичный дом 2021 года постройки площадью 230 м² находится на ул. Центральной. Дом описывают как новый, с ремонтом «из дорогостоящих материалов». Также в стоимость входят мебель и техника «премиум класса». На первом этаже расположены прихожая, холл, техническая комната (она же прачечная), кухня-гостиная с выходом на террасу, кабинет и санузел с душевой кабиной. На втором — три спальни, холл, гардеробная и санузел с ванной. Также упоминаются тёплый пол, видеонаблюдение, охранная сигнализация, видеодомофон и автономное отопление.

Участок площадью 7,6 сотки огорожен забором и оснащён воротами с автоматическим управлением.

Дом был выставлен на продажу в июле 2024 года за 22,5 млн рублей. Через год цену повысили на 7,5 млн. Стоимость квадратного метра — 130 435 рублей.

«Не просто дом» в СНТ «Радуга» — 27,9 млн рублей

Следующее объявление временами походит на мотивирующую лекцию.

«Не каждый может себе позволить?

Не каждый достоин такого дома?

Я знаю, что вы можете себе позволить!

Я знаю, что вы достойны!» — убеждает авто читателей сайта «Циан».

Речь идёт о трёхэтажном доме 2014 года постройки площадью 260 м² во втором переулке Лейтенанта Катина.

«И, да это не просто дом, это семейное гнездо, это дворец, это замок, построенный на долгие, долгие годы. Стильный и крепкий от фундамента до крыши», — добавляет автор объявления. Из особенностей — трёхметровые потолки, а также «продуманная и уютная планировка дома со своими фишками».

На первом этаже, имеющем два входа, расположены кухня-гостиная, кабинет и раздельный санузел. На втором — три спальни, санузел и зимний сад. Третий этаж свободной планировки с двумя встроенными гардеробными. «Прекрасная аура» и уют, которым «хочется наслаждаться», прилагаются.

На «отсыпанном» участке, который возвышается над соседними, «легко смогут парковаться до пяти автомобилей». Там же ​​высажены плодовые деревья и кустарники, «множество красивых цветов», установлена теплица, организована «зона барбекю и шашлыков». Также сообщается о хозяйственной пристройке с техническим помещением и баней.

«Всё это великолепие и роскошь в Калининграде, всего в 7 минутах езды от центра города и 30 минутах езды от прекрасных пляжей Балтийского моря», — заключает автор.

Стоимость квадратного метра — 107 308 рублей.

«Хорошая дача» в СНТ «Радуга» — 25 500 000 рублей

В том же СНТ продаётся замыкающий сегодняшний топ дом. «Хорошая дача» представляет собой два каркасных дома площадью 60 м², построенных в 2024 году на участке площадью 12 соток. В первом расположены две комнаты, гостиная, кухня, санузел и терраса из лиственницы. Во втором — спальня, гостиная, санузел и подсобные помещения. На втором этаже мансарда.

На участке находятся баня, бассейн, высажены декоративные растения, «везде газонная трава». Есть «всё необходимое для комфортного отдыха»: терраса из древесно-полимерного материала, летняя беседка, мангал, стол, стулья, места для парковки автомобилей, выложенные «качественной тротуарной плиткой». Не обошлось и без «качественного профессионального ремонта».

Стоимость квадратного метра — 425 000 рублей. Владелец готов к торгу.

Текст: Игнат Родионов, фото с сайта cian.ru