Шикарные виды и ванна с фонтаном: топ трёхкомнатных квартир в аренду

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» продолжила анализ сегмента долгосрочной аренды, обратив внимание на самые дорогие трёхкомнатные квартиры. За 150 – 200 тысяч рублей в месяц можно разместиться в квартире «класса люкс президент» с дизайнерским ремонтом «для себя» и в окружении «частной особняковой застройки». Подробности — в нашем обзоре.

Цены действительны на 18 сентября 2025 года. Попадание квартиры в топ не означает, что она будет доступна для аренды на момент прочтения материала. Также редакция не несёт ответственности за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

Квартира «класса люкс президент» — 200 тыс. рублей в месяц

Желающие проживать рядом со зданием правительства региона могут рассмотреть 170-метровую «трёшку» на ул. Дмитрия Донского. Квартира расположена на седьмом этаже «современного» девятиэтажного дома и имеет, по мнению автора объявления, класс «люкс президент». За этой формулировкой скрываются три балкона с «шикарным» панорамным видом на порт, Храм Христа Спасителя и реку Преголю, «эксклюзивный дизайнерский ремонт», а также мебель, произведённая «на лучших фабриках Италии и Германии». Также упоминаются большая ванна «с гидромассажем и фонтаном итальянского производителя Jасuzzi», две изолированные спальни, «огромная» детская комната, 45-метровая гостиная и два санузла, один из которых — «президентский»- имеет площадь 25м². Круглосуточная охрана, огороженная территория, закреплённое за квартирой парковочное место и детская площадка прилагаются.

Всё это смогут оценить до шести обладающих указанной суммой гостей, в том числе дети. Животные и курильщики под запретом. Объявление было опубликовано в июле 2025 года со стоимостью 150 тыс. рублей в месяц. В августе цену подняли на 50 тысяч.

Квартира в ЖК «Паркгартен» — 150 тыс. рублей в месяц

«Светлая, чистая, уютная и очень просторная трёхкомнатная квартира с качественным дизайнерским ремонтом „для себя“ в новом, престижном доме комфорт-класса» 2019 года постройки ждёт гостей на ул. 9 Апреля. Площадь объекта — 85 м². «Окны», как пишет автор (орфография сохранена), выходят на две стороны. В распоряжении жильцов на четвёртом этаже 13-этажки также будут две лоджии, гардеробная, две изолированные комнаты, большая кухня-гостиная, мебель, техника и посуда «для комфортного проживания 1-3 человек, включая посудомойку, тёплые полы и два кондиционера». Имеется ли в виду под посудомойкой техника, не уточняется. Финальный бонус — «тихие и адекватные соседи».

Объявление было опубликовано в сентябре 2024 года с указанной стоимостью, однако за прошедшее время цену часто меняли как в одну, так и в другую сторону.

Квартира в ЖК «Королевская Звезда» — 150 тыс. рублей в месяц

В ту же стоимость обойдётся месяц проживания в 90-метровой «эксклюзивной» квартире в малоэтажном ЖК бизнес-класса на Верхнем озере. Желающие проживать на ул. Потёмкина смогут оценить «новый дизайнерский ремонт» «с использованием экологически чистых, дорогих материалов», «премиальную» мебель и встроенную технику, потолки высотой 3,2 метра. В распоряжении жильцов будут три изолированные комнаты и «собственный отдельный вход». И всё это в «элитном зелёном районе» с «частной особняковой застройкой».

Заселиться можно с детьми, животные обговариваются отдельно. Объявление было опубликовано в сентябре 2024 года со стоимостью 100 тыс. рублей в месяц. В январе 2025-го аренда подорожала на 50 тыс. рублей.

Трёшка на Дадаева — 150 тыс. рублей в месяц

Ещё одна квартира с арендной платой в 150 тысяч рублей в месяц сдаётся на ул. Старшины Дадаева на третьем этаже 12-этажки 2020 года постройки. Избегая громких эпитетов типа «эксклюзивный» и «элитный», автор объявления кратко сообщает о том, что объект находится через дорогу от Нахимовского училища и в десяти минутах ходьбы от Верхнего озера. Площадь квартиры — 94,1 м². В распоряжении жильцов будут стиральная и сушильная машины, микроволновая и электрическая печи, пол с подогревом, два кондиционера и три телевизора. Парковочное место прилагается. Объявление было опубликовано 13 сентября с указанной ценой.

Квартира рядом с Ботаническим садом — 150 тыс. в месяц

Замыкает топ квартира площадью 140 м² на ул. Демьяна Бедного. Гостям предлагают арендовать половину двухэтажного дома с собственным входом, гаражом и беседкой «в тихом элитном районе недалеко от центра». «Вся необходимая для проживания утварь имеется: посуда, постельное бельё, полотенца и т.д. В цокольном помещении имеется дополнительный туалет и бильярд», — говорится в описании. Также упоминаются три телевизора и огороженная территория. остальная часть объявления представляет собой описание инфраструктуры микрорайона с краткой исторической справкой.

Здесь готовы принять до пяти гостей без детей, животных и курильщиков. Объявление было опубликовано в феврале 2023 года со стоимостью 60 тыс. рублей в месяц. С тех пор цену повышали четыре раза.

Обзор: Игнат Родионов, фото с сайтов avito.ru и cian.ru.