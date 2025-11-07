100 тысяч за «побег от суеты»: топ однокомнатных квартир Светлогорска в аренду

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» продолжила анализировать рынок долгосрочной аренды квартир региона. Тема нового обзора — самые дорогие однокомнатные квартиры Светлогорска. За 50 – 100 тысяч рублей в месяц арендаторов ждут море «через парк», всевозможные дизайнерские находки и вообще «всё новое и добротное», но только если вы «порядочная пара» или человек (по всей видимости, непорядочные не могут позволить себе квартиры за такие деньги). Желающим провести долгие зимние вечера в Светлогорске обещают «побег от суеты», рестораны и променад. Подробности — в нашем обзоре.

Цены действительны на 6 ноября 2025 года. Попадание квартиры в топ не означает, что она будет доступна для аренды на момент прочтения материала. Также редакция не несёт ответственности за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

Квартира в «клубном доме» — 100 тыс. рублей в месяц

Возглавила топ «уютная и тихая» квартира площадью 36,8 м² на первом этаже четырёхэтажки 2019 года постройки. «Малоквартирный клубный дом» с закрытой территорией находится на ул. Ленина, в десяти минутах «неспешной прогулки» от променада и Тихого озера. «Bо дворе дома детская плoщaдкa, оборудованная барбекю-зона с камином, бесплатная парковка, а также зелёные лужайки и берёзовая роща вокруг», — рассказывает автор объявления.

В квартире «с интерьером „Валенсия“» обещают всё необходимое для комфортного отдыха двух – четырёх человек: мебель, посуду, бытовую технику, стиральную и посудомоечную машины, бельё — «всё новое и добротное». Спальные места — кровать «с хорошим ортопедическим матрасом» и диван. По запросу предоставляется детская кроватка.

Объявление было опубликовано в ноябре 2023 года со стоимостью 37 тысяч рублей. С тех пор цену меняли несколько раз как в одну, так и в другую сторону. К примеру, в марте 2025 года объект подорожал сразу на 40 тыс. рублей.

Квартира в историческом центре Светлогорска — 65 тыс. рублей в месяц

«Уютная светлая» квартира площадью 39,9 м² сдаётся на третьем этаже кирпично-монолитной пятиэтажки 2019 года постройки на ул. Аптечной. «Окна выходят на улицу и во двор, что обеспечивает хорошую освещённость и позволяет наслаждаться видами. Два балкона добавляют квартире комфорта и расширяют возможности для отдыха. Дизайнерский ремонт создаёт атмосферу уюта и стиля», — говорится в описании. До моря обещают 500 метров. Квартиру готовы сдать арендаторам без маленьких детей и животных.

Объявление было опубликовано в июле 2024 года со стоимостью 80 тыс. рублей в месяц. С тех пор цену меняли несколько раз как в одну, так и в другую сторону.

«Стильные апартаменты» — 60 тыс. рублей в месяц

«Просторные и стильные апартаменты» площадью 48,1 м² предлагают арендовать «в одном из самых уникальных комплексов» Светлогорска в переулке Горького. Квартира расположена на четвёртом этаже семиэтажки 2020 года постройки «в спокойном, живописном районе с развитой инфраструктурой». Море, как сообщается, в шаговой доступности «через парк».

Внутри обещают «современный дизайнерский ремонт». «Спальня отделена от основного пространства поистине оригинальной дизайнерской находкой — перегородкой из металлической конструкции со стеклянными дверьми и шторами, что позволяет изолироваться от основной гостиной. В апартаментах есть светлая лоджия — отличная зона отдыха для утреннего кофе и планирования дня», — рассказывает автор объявления. За дополнительную плату можно пользоваться услугами спа-комплекса на первом этаже здания.

Апартаменты на Калининградском проспекте — 50 тыс. рублей в месяц

«Элитные апартаменты» площадью 50 м² сдаются в ЖК «Да Винчи». Квартира расположена на втором этаже кирпичной пятиэтажки 2022 года постройки. Объект преподносят как «шикарное предложение побережья» для «порядочной пары либо одного человека». Порядочность упоминается даже дважды, вероятно, чтобы сохранить «абсолютно новый дизайнерский ремонт, продуманный до мелочей», а также «дорогую мебель и технику». Вероятно, из тех же соображений дети и животные к проживанию не допускаются. А вот курение на удивление разрешено.

Объявление было опубликовано в августе со стоимостью 80 тысяч рублей. С тех пор цену снижали четыре раза.

Квартира у моря — 50 тыс. рублей в месяц

Замыкает топ квартира площадью 41,99 м² на четвёртом этаже восьмиэтажкти 2021 года постройки на Олимпийском бульваре. «Мечтаете о побеге от городской суеты? Это ваше место! Уютная, стильная и невероятно комфортная студия всего в нескольких шагах от Балтийского моря ждёт вас. Почему это идеальный выбор для отдыха? Мы специально разделили пространство так, чтобы вы чувствовали себя как в доме. Отдельная спальня гарантирует здоровый сон, а просторная кухня-гостиная станет центром притяжения для вечерних посиделок», — уверяет автор объявления.

Также упоминается «качественный современный ремонт», который «создаёт ощущение курортного отеля», где «приятно провести время, если вдруг на море непогода». От «чемоданного беспорядка» призвана избавить гардеробная. Финальный аргумент: «до моря, знаменитого променада, ресторанов и достопримечательностей — рукой подать. Забудьте о машине — всё самое интересное рядом».

Обзор: Игнат Родионов, фото с сайтов avito.ru и cian.ru