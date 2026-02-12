Море, фонтан и банный комплекс с купелью: топ-5 дорогих новостроек Янтарного

На этой неделе «Недвижимость Нового калининграда» в поисках новостроек региона с самыми дорогими квадратными метрами добралась до Янтарного. Выбор нового жилья здесь пока не так широк, поэтому объявления пестрят эпитетами «уникальный» и «эксклюзивный». Потенциальным покупателям обещают свой фруктовый сад, фонтаны, двор-парк и банный комплекс с купелью. Подробности — в нашем обзоре.

Цены действительны на 12 февраля 2026 года. Попадание квартиры в топ не означает, что она будет в продаже на момент прочтения материала. Также редакция не несёт ответственности за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

ЖК Nordis — 550 000 ₽/м²

Возглавила топ однокомнатная квартира площадью 68 м², расположенная на последнем этаже четырёхэтажки бизнес-класса на ул. Лесной. «ЖК „Нордис“ — это воплощение утонченного стиля и современного комфорта. Сочетая в себе изысканный дизайн и передовые технологии, он предлагает своим жителям уникальное пространство для жизни и отдыха. Квартиры в новом клубном доме для тех, кто ценит эксклюзивность, комфорт и приватность», — гласит описание. Дом планируют сдать в 2026 году.

Также указаны высота потолков (3 метра), площадь кухни (11 м²), наличие совмещённого санузла и предчистовой отделки. Тип дома — монолитно-кирпичный. Есть грузовой лифт.

Стоимость квартиры — 37 400 000 рублей. Квадратный метр в указанном ЖК стартует от 390 тысяч рублей.

ЖК «Янтарные сезоны» — 450 420 ₽/м²

Однокомнатная квартира площадью 42,9 м² находится на последнем этаже пятиэтажки комфорт-класса на ул. Советской, которую планируют сдать во втором квартале 2026 года. Тип дома — монолитно-кирпичный. Высота потолков — 3 метра. Площадь кухни — 14,9 м². Есть один грузовой лифт. Квартиру продают без отделки.

Стоимость объекта — 19 323 000 рублей. Цена квадратного метра в ЖК начинается от 256 452 рублей.

ЖК «Морис» — 400 000 ₽/м²

Однокомнатная квартира площадью 54,03 м² предлагается к покупке по адресу: бульвар Юбилейный, 4. Объект расположен на последнем этаже четырёхэтажки бизнес-класса 2025 года постройки. Высота потолков — 3,3 метра. Тип дома — монолитно-кирпичный. Есть один пассажирский лифт. Квартиру продают в черновой отделке. Её стоимость — 21 612 000 рублей. Цена квадратного метра в ЖК — от 280 тысяч рублей.

ЖК «Морской» — 350 000 ₽/м²

Однокомнатная квартира площадью 37 м² продаётся на последнем этаже кирпичной четырёхэтажки 2022 года постройки на ул. Балебина. В описании решили уделить внимание сразу всему посёлку, охарактеризовав его как «достопримечательность мирового масштаба». «В этом утопающем в зелени городке вы найдёте всё для спокойного и размеренного отдыха на берегу Балтийского моря», — обещает автор объявления.

Особенностью своего «эталонного проекта» застройщик считает «двор-парк» с фонтанами, площадями и покет-парками. И это «лишь малая часть богатого благоустройства». Также сообщается об «особой атмосфере курортного отдыха» вокруг каждого дома. «На территории комплекса вы найдёте: фонтаны и скамейки, фруктовый сад и мангалы, велопарковки и место для выгула животных. В соответствии с дендропланом территория будет засажена 30 видами растений и деревьев», — говорится в описании.

Въезд автомобилей на территорию комплекса запрещён.Территория огорожена, находится под охраной и видеонаблюдением. «Отдельная гордость компании» — спортивный комплекс. На территории площадью 500 м² обещают теннисный корт, детские и юношеские площадки, а также спортивные зоны и зоны отдыха для взрослых. Всё это «всего в 10 минутах ходьбы от лучшего пляжа Балтийского моря».

О самой квартире известна лишь высота потолков — 3 метра. Данные об отделке отсутствуют.

Стоимость объекта — 12 950 000 рублей. Самый «дешёвый» квадратный метр в ЖК стоит 240 тысяч рублей.

ЖК «Свой» — 287 436 ₽/м²

Замыкает топ трёхкомнатная квартира площадью 132,2 м² на втором этаже двухэтажки на ул. Облепиховой. «Клубный дом» планируют сдать в третьем квартале 2026 года. Его описывают как «уникальный проект, созданный для тех, кто ценит тишину, природу и комфорт, кто ведёт здоровый образ жизни, кто выбирает качество и надёжность». Здание построено из керамических блоков и облицовочного кирпича «в авторском архитектурном решении». Также упоминаются энергоэффективное отопление, хорошие вентиляция и звукоизоляция, качественные окна и двери.

В ЖК обещают «комфортное времяпрепровождение» в связи с наличием спортивной и детской площадок, зон отдыха и озеленения. Изюминкой дома называют «уголок релакса» — банный комплекс с купелью. Безопасность должна обеспечить закрытая территория с круглосуточным видеонаблюдением и системой контроля доступа.

В числе указанных преимуществ — расположение между Балтийским морем и Синявинским озером, «ограниченное количество соседей» и близость центра дайвинга, виндсёрфинга и других водных видов спорта.

Стоимость квартиры — 37 999 000 рублей. Цена квадратного метра в ЖК — от 242 473 рублей.

Обзор: Игнат Родионов, изображения с сайта cian.ru