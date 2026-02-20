Между морем и Калининградом: топ-5 дорогих новостроек Гурьевского округа

На этой неделе «Недвижимость Нового калининграда» в поисках новостроек региона с самыми дорогими квадратными метрами «переехала» в Гурьевский округ. Впрочем, застраивая его, некоторые девелоперы всё же предпочитают ассоциировать свои объекты с окраиной Калининграда. Потенциальным резидентам обещают симбиоз городской и загородной жизни, новый стандарт комфорта, современные дизайнерские наработки. И всё это с быстрым выездом «в ключевые точки». Подробности — в нашем обзоре.

Цены действительны на 19 февраля 2026 года. Попадание квартиры в топ не означает, что она будет в продаже на момент прочтения материала. Также редакция не несёт ответственности за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

ЖК «Расцвет Парк» — 254 000 ₽/м²

На верхушке топа на этот раз оказалась двухкомнатная квартира площадью 56,08 м² на последнем этаже пятиэтажки в посёлке Заозерье. Дом планируют сдать в 2026 году.

«Проект расположен на берегу озера Чистое, в экологичной части Калининграда», — пишет автор объявления. Фактически указанный посёлок находится в Гурьевском округе, однако застройщик, вероятно, желает, чтобы его воспринимали как часть областного центра. И даже поиск на «Циане» по Гурьевскому району указанный ЖК не выдаёт.

Потенциальным покупателям обещают «гармонию с природой, динамикой города и собственным ритмом», «пространство для полноценной семейной жизни, отдыха и саморазвития». «Престижный жилой комплекс» стремится усидеть на двух стульях, предлагая спокойствие жизни в загородном доме и «преимущества квартиры». Расположение комплекса называют «стратегически выгодным», предполагая, что резиденты смогут «быстро и легко» добираться до «ключевых точек» — центра Калининграда (15 минут), аэропорта (15 минут) и Балтийского моря (20 минут) благодаря прямому выезду на Московский проспект и транспортным развязкам.

Интерьеры ЖК, как сообщается, «вдохновлены русской культурой и народными мотивами: тёплые оттенки, орнаменты и декоративные детали создают ощущение подлинности и эмоционального комфорта».

«Принцип клубной среды» реализуют с помощью «консьерж-сервиса уровня отельного обслуживания, просторных холлов и зон ожидания, коворкинга и конференц-зоны для работы, помещений для встреч и общения». К преимуществам ЖК относят виды на озеро и природу благодаря панорамному остеклению, высокие потолки (3 м) и личные террасы. Также упоминаются 15 грузовых и столько же пассажирских лифтов.

Объявление было опубликовано в октябре 2025 года. В декабре цену снизили почти на 1,5 млн. Сейчас квартиру можно приобрести за 14 244 320 рублей. Стоимость квадратного метра в ЖК начинается от 196 тысяч рублей.

ЖК «Аврора» — 250 000 ₽/м²

Однокомнатная квартира площадью 53,66 м² находится на последнем этаже семиэтажки на ул. Гурьева. Дом планируют сдать в 2027 году. «Это не просто стены. Это старт новой, качественной жизни», — уверяет автор объявления. Комплекс также преподносят как «новый стандарт комфорта в Гурьевске, где современная архитектура сочетается с продуманной инфраструктурой и близостью к природе». «Уютную однушку» в описании называют «идеальным стартом». При этом стоит такой «старт» 13 415 000 рублей.

Готовых потратить такую сумму ждут потолки высотой 3,02 м и панорамное остекление. На территории ЖК обещают зоны отдыха, детские площадки, двор без машин и круглосуточное видеонаблюдение. Также упоминаются безбарьерная среда, грузопассажирский лифт с нулевого этажа и автономное отопление.

Объявление было опубликовано в декабре 2025 года. С тех пор цену поднимали дважды. Стоимость квадратного метра в указанном ЖК — от 119 тысяч рублей.

ЖК «Включи» — 218 400 ₽/м²

Однушка площадью 47,3 м² предлагается к покупке на первом этаже кирпичной семиэтажки на ул. Героя России Катериничева, которую планируют сдать в 2026 году. «Однокомнатная квартира — это гармоничное сочетание современной планировки, естественного света и продуманной функциональности. Пространство легко зонируется на спальную и гостиную зоны, а просторная кухня с возможностью размещения полноценной обеденной группы становится центром домашнего уюта и встреч с близкими», — говорится в описании. Расширить полезную площадь, как сообщается, позволяет лоджия, выходящая из жилой зоны. Там предлагают организовать «рабочий уголок, мини-оранжерею или уютное место для отдыха с чашкой кофе утром».

Объявление было опубликовано в феврале 2025 года. С тех пор цену неоднократно меняли как в одну, так и в другую сторону. Актуальная стоимость квартиры — 10 330 320 рублей. Самый «дешёвый» квадратный метр в указанном ЖК — 136 989 рублей.

ЖК «РиверПарк» — 176 500 ₽/м²

Однокомнатная квартира площадью 37,3 м² продаётся на первом этаже пятиэтажки на ул. Лазурной 2024 года постройки. Описание объекта в объявлении практически отсутствует. Известны лишь площадь кухни (17,1 м²), высота потолков (2,72 м), тип отделки (черновая). Тип дома — монолитно-кирпичный. Также сообщается о наличии грузового и пассажирского лифтов, наземной парковки.

Объявление было опубликовано в мае 2025 года. С тех пор цену меняли трижды. В настоящее время квартиру можно приобрести за 6 583 450 рублей. Квадратный метр в указанном ЖК стартует от 110 тысяч рублей.

ЖК «Пражский» — 161 000 ₽/м²

На последней строчке топа оказалась однокомнатная квартира на Рижском бульваре площадью 43,4 м². Объект расположен на последнем этаже семиэтажки, которую рассчитывают сдать в первом квартале 2027 года. Потенциальным покупателям обещают панорамное остекление лоджий с ударопрочным стеклом, отделку «серый ключ» с улучшенной известковой штукатуркой стен, машинную стяжку пола, увеличенные окна ПВХ с заниженными подоконниками 70 см, автономное отопление, датчики оксида углерода и метана.

В подъездах обещают использовать «современные дизайнерские наработки с высококлассными материалами и цветовыми решениями». На территории — детская площадка с резиновым покрытием, парковочные места, озеленение, прогулочная зона.

Стоимость квартиры — 6 987 400 рублей. Цена квадратного метра в ЖК — от 120 тысяч рублей.

Обзор: Игнат Родионов, изображения с сайта cian.ru