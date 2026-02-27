Бескрайние просторы, морской бриз и «пение чаек»: топ дорогих новостроек Балтийска

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» в поисках новостроек региона с самыми дорогими квадратными метрами добралась до Балтийска. Выбор здесь пока не так велик, поэтому в топе оказались жилые комплексы как комфорт-, так и эконом-класса. Потенциальных покупателей «заманивают» перспективой инвестиционных доходов, обещая рост турпотока и востребованность объекта «круглый год». Подробности — в нашем обзоре.

Цены действительны на 26 февраля 2026 года. Попадание квартиры в топ не означает, что она будет в продаже на момент прочтения материала. Также редакция не несёт ответственности за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

ЖК «Апарт комплекс Престиж парк» — 350 000 ₽/м²

Самый дорогой квадратный метр мы обнаружили в ЖК на ул. Чехова, который планируют сдать в третьем квартале 2026 года. Однокомнатные апартаменты площадью 29,83 м² расположены на последнем этаже четырёхэтажки комфорт-класса. Автор объявления начинает с «завлекающих» вопросов: «Хотите, чтобы ваши деньги работали, а вы отдыхали? Устали от типовых предложений, где всё как у всех?» Ответившим положительно предлагается присмотреться к указанному ЖК, который якобы «меняет правила игры в инвестициях в недвижимость». Далее следует очередной вопрос: «Почему именно „Престиж Парк“ станет вашим лучшим финансовым решением?» В качестве предпосылок к «стабильному доходу» указаны локация («150 метров до Синего флага»), «растущий туристический потенциал Балтийска» и «профессиональное доверительное управление от УК «Престиж парк», благодаря которым «ваши апартаменты будут востребованы круглый год».

«Пляж здесь не просто широкий, а с потенциалом стать новым центром притяжения», — рассказывает автор объявления. Также упоминаются ежеутреннее «пение чаек», «свежий морской бриз и бескрайние просторы самого западного города России».

О самих апартаментах известно немного: высота потолков — 2,7 м, предчистовая отделка, совмещённый санузел, балкон. В здании три пассажирских лифта и один грузовой. Тип дома — монолитно-кирпичный.

Стоимость квартиры — 10 440 500 рублей. Цена квадратного метра в комплексе начинается от 140 000 рублей.

ЖК «Пиллау» — 171 945 ₽/м²

Однокомнатная квартира площадью 40,1 м² продаётся на третьем этаже панельной четырёхэтажки комфорт-класса на ул. Артиллерийской, которую планируют сдать в четвёртом квартале 2027 года. Квартиру продают в предчистовой отделке. Высота потолков — 2,7 м. В доме один грузовой лифт.

Объявление было опубликовано в декабре 2025 года. В январе цену повысили на 880 тысяч рублей. В настоящее время квартиру можно приобрести за 6 895 000 рублей. Стоимость квадратного метра в указанном ЖК начинается от 103 539 рублей.

ЖК «Балтийский бриз» — 151 998 ₽/м²

Однушка площадью 52,04 м² предлагается к покупке на втором этаже монолитно-кирпичной четырёхэтажки комфорт-класса на ул. Чехова. Дом планируют сдать в 2026 году. Потенциальным покупателям обещают «спокойную атмосферу», закрытую территорию, «продуманную инфраструктуру», а также «комфортный микроклимат и низкие коммунальные платежи» благодаря автономному газовому отоплению. Также упоминаются современный фасад и архитектура, малошумные импортные лифты, качественные входные двери в квартиры, не требующие замены, детская и спортивная площадки.

Объявление было опубликовано в августе 2024 года. С тех пору цену меняли несколько раз как в одну, так и в другую сторону. Сейчас квартиру можно приобрести за 7 910 000 рублей. Квадратный метр в ЖК стартует от 107 379 рублей.

ЖК «Балтийский» — 125 280 ₽/м²

На ул. Садовой можно приобрести однокомнатную квартиру площадью 44,7 м² на последнем этаже восьмиэтажки эконом-класса, которую планируют сдать в четвёртом квартале 2026 года.

«Туристический поток в Балтийске продолжает расти благодаря разнообразным мероприятиям и инфраструктуре, которая развивается на благо туристов. Город привлекает как любителей истории и военной техники, так и тех, кто хочет отдохнуть на природе или присоединиться к развлекательным мероприятиям», — рассказывает автор объявления.

В числе преимуществ объекта названы автономное отопление, отапливаемая лоджия с панорамным остеклением, «качественный серый ключ», «современная продуманная планировка», кладовые для жильцов в подвале, парковка во дворе за шлагбаумом. До моря обещают 10 минут ходьбы.

В настоящее время квартиру можно приобрести за 5 600 000 рублей. Самый «дешёвый» квадратный метр в ЖК — 94 144 рубля.

ЖК «Жемчужина Балтийска» — 118 571 ₽/м²

Замыкает пятёрку однокомнатная квартира площадью 35 м², расположенная на последнем этаже кирпичной восьмиэтажки эконом-класса в Базарном переулке. Дом сдали в 2025 году. ЖК, как сообщается, расположен в «экологически чистом районе с развитой инфраструктурой и прекрасной транспортной доступностью». Покупателям обещают благоустроенную территорию, современные детские игровые площадки и «всю необходимую инфраструктуру рядом: супермаркеты, магазины, школу, детские сады, салоны красоты, поликлинику, спортивный центр, ж/д и автовокзал, автобусную остановку». До моря — 15 минут пешком.

Объявление было опубликовано в мае 2025 года. С тех пор цену повышали дважды, снизив один раз. Актуальная стоимость квартиры — 4 150 000 рублей. Квадратный метр в ЖК стартует от 103 448 рублей.

Обзор: Игнат Родионов, изображения с сайта cian.ru