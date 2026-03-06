Дом писателя и аллея поэтов: топ дорогих новостроек в Центральном районе Калининграда

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» в поисках новостроек региона с самыми дорогими квадратными метрами вернулась в областной центр, чтобы проверить, как меняется ситуация в зависимости от района. Словосочетание «исторический центр» в объявлениях говорит само за себя и, конечно, отражается на цене. Желающим и имеющим возможность поселиться там обещают «европейский шарм» и «инновационные» технологии. Подробности — в нашем обзоре.

Цены действительны на 5 марта 2026 года. Попадание квартиры в топ не означает, что она будет в продаже на момент прочтения материала. Также редакция не несёт ответственности за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

ЖК «Амалиенау Делюкс» — 416 060 ₽/м²

Возглавляет топ однокомнатная квартира площадью 42,59 м² на третьем этаже монолитно-кирпичной четырёхэтажки премиум-класса на ул. Чкалова. «Это не просто место для жизни, это стиль жизни. Клубный дом, расположенный в самом престижном историческом районе Калининграда и Кёнигсберга. Амалиенау — воплощение европейского шарма с уникальной атмосферой: уютные виллы в немецком стиле, тенистые бульвары и камерная планировка создают ощущение жизни в старинном европейском городке», — говорится на сайте ЖК. Фасады и планировочные решения, как сообщается, гармонично вписаны в историческую застройку, «сохраняя уникальный стиль района».

Дом планируют сдать в первом квартале 2028 года. Высота потолков — 2,85 м. Квартира продаётся в черновой отделке. Управление освещением, отоплением и безопасностью обещают сделать доступным со смартфона. В доме планируются автономное отопление, шумоизоляция, пандус, 27 кладовых, один пассажирский лифт, подземная парковка на 18 мест и гостевая на шесть. На территории — детская площадка. Спокойствие жителей должны обеспечить «круглосуточное видеонаблюдение, контролируемый доступ и хорошо освещённая территория».

Актуальная стоимость квартиры — 17 720 000 рублей. Цена квадратного метра в указанном комплексе начинается от 264 943 рублей.

ЖК «Клубный дом на Яналова» — 336 603 ₽/м²

Однокомнатная квартира площадью 47,9 м² продаётся на последнем этаже монолитно-кирпичной семиэтажки бизнес-класса, которую планируют сдать в первом квартале 2029 года. Потенциальным покупателям предлагают «новый стандарт жизни в малоквартирном клубном доме в престижном районе Калининграда». В качестве преимуществ проекта указаны лаунж-зоны с камином и библиотекой, хамам и русская баня, место для йоги и лежаков, площадка для наблюдения за звёздами на эксплуатируемой кровле, фитнес-зал в доме, коворкинг, кофе-поинт, воркаут-зона для активного отдыха, игровая площадка для детей, подземный паркинг, лапомойка для домашних питомцев, авторская подсветка фасадов, озеленение территории.

Инженерные решения: звукоизоляция уровня 5-звездочного отеля (усиленная шумоизоляция до 55 дБ), кондиционирование, многоступенчатая очистка воды, система ионизации воздуха, тёплые полы в мокрых точках, автономное отопление от двухконтурного газового котла, панорамное остекление лоджий, наличие балконов, зарядка для электромобилей и электросамокатов, зона для быстрой высадки. Также упоминаются дизайнерская отделка холлов и лестничных маршей, колясочные, поддержание микроклимата, бесшумные лифты, собственная сервисная компания, консьерж-сервис, охраняемая территория, закрытый двор и умные системы доступа.

Жизнь в таком доме, по мнению автора объявления, «подчеркнёт ваш статус». Обойдётся это в 16 123 266 рублей. Объявление было опубликовано в апреле 2025 года с ценой 17,9 млн. С тех пор квартира многократно дорожала и дешевела. Стоимость квадратного метра в указанном ЖК стартует от 269 941 рубля.

ЖК «Квартал для жизни „Мой город“» — 255 000 ₽/м²

Однокомнатная квартира площадью 36,28 м² продаётся на четвёртом этаже монолитно-кирпичной девятиэтажки комфорт-класса на Советском проспекте (в районе перекрестка с ул. Гайдара), которую рассчитывают сдать в первом квартале 2027 года. «Стиль — это всё», — гласит лозунг на сайте комплекса. «Неповторимый облик» зданию должна придать «инновационная система вентилируемого фасада». На территории планируют оборудовать прогулочную зону, спортивную площадку и игровую зону с арт-объектами. Также упоминаются «Аллея поэтов» и подземный паркинг. Лобби ЖК обещают оформить в «изысканном стиле, подчёркивая комфорт и статус в каждой детали». Комплекс рассчитан на «современных людей, которым нужно чувствовать ритм города и быть в центре событий».

Высота потолков — 2,7 м. Сообщается о наличии пандуса и грузового лифта. Отделка предчистовая. Актуальная стоимость квартиры — 9 251 400 рублей. Квадратный метр в ЖК стартует от 170 тысяч рублей.

ЖК «Дом Писателя» — 224 138 ₽/м²

Однокомнатная квартира площадью 58 м² ждёт владельца на первом этаже монолитно-кирпичной пятиэтажки премиум класса на ул. Чернышевского со сроком сдачи во втором квартале 2026 года. «„Дом Писателя“ — премиальный жилой дом. Объект расположен в районе исторической застройки в самом сердце Центрального района. Находясь во второй линии от ул. Красной, Яналова и Комсомольской, обеспечен прекрасной транспортной доступностью и в то же время тишиной и покоем будущих жильцов», — рассказывает автор объявления. Квартира, несмотря на первый этаж, «располагается достаточно высоко» благодаря коммерческим помещениям с пятиметровыми потолками.

Квартиру можно приобрести за 13 000 000 рублей. Продажа осуществляется по договору переуступки.

ЖК «Теодор Кроне» — 217 267 ₽/м²

Замыкает топ двухкомнатная квартира площадью 44,4 м² на последнем этаже монолитно-кирпичной девятиэтажки комфорт-класса, которую планируют сдать в апреле 2026 года. «Здесь продумано всё для тех, кто ценит качество, эстетику и полноценную жизнь рядом со всем необходимым. 99% повседневных услуг уже на территории жилого комплекса. Жить в „Теодор Кроне“ — значит тратить меньше времени на быт и больше на себя», — рассказывает автор объявления.

В числе «уникальных особенностей проекта» указаны СПА-центр и фитнес-зал в доме, современный коворкинг, детский клуб, салон красоты, кинозалы и амфитеатр для культурных мероприятий. «Сервисы для жизни»: прачечная, химчистка, аптека, поликлиника, супермаркет, пункты выдачи заказов, кафе-пекарня у дома. Собственная управляющая компания, как ожидается, предложит дополнительные сервисы: прокат, домашний мастер, клининг.

Также упоминаются предчистовая отделка, дизайнерские входные группы и лобби. Высота потолков — 2,5 м. В квартире один совмещённый санузел. В доме один грузовой лифт.

Объявление было опубликовано в феврале 2025 года. С тех пор цену меняли множество раз как в одну, так и в другую сторону. Сейчас квартиру можно приобрести за 9 646 655 рублей. «Квадрат» в указанном ЖК стоит от 142 574 рублей.

Обзор: Игнат Родионов, изображения с сайта cian.ru, а также с сайтов указанных ЖК