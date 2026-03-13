От «Поцелуя» до «Русской Европы»: топ дорогих новостроек в Ленинградском районе

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» в поисках новостроек региона с самыми дорогими квадратными метрами изучила предложения в Ленинградском районе областного центра. Потенциальным покупателям обещают закрыть все их потребности, а за отдельную плату — даже заставить квартиру мебелью и сдавать её без участия владельца. Тем, кому одной квартиры мало, также предлагается вариант «три в одном». Подробности — в нашем обзоре.

Цены действительны на 12 марта 2026 года. Попадание квартиры в топ не означает, что она будет в продаже на момент прочтения материала. Также редакция не несёт ответственности за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

ЖК «Консул» — 285 393 ₽/м²

Возглавила топ студия площадью 22,25 м² на последнем этаже кирпичной девятиэтажки комфорт-класса на ул. Артиллерийской, которую планируют сдать в третьем квартале 2026 года. Объявление о продаже выдержано в стиле так называемой «нативной» рекламы, где от первого лица рассказывается история якобы приехавших в регион пожить супругов, которые решили «приобрести квартиру под инвестицию (сдачу в аренду)», но теперь её продают ввиду изменений обстоятельств «в позитивном ключе». «Внимание и ресурсы сейчас нужны для других масштабных задач», — объясняет автор желание найти для квартиры нового владельца.

В числе преимуществ такой «инвестиции» называются «ликвидный для аренды формат студии» и возможность заказать у застройщика меблировку, чтобы сдавать объект «сразу после выдачи ключей». В числе плюсов также указано отсутствие соседей сверху (что неудивительно, поскольку студия расположена на последнем этаже), солнечная сторона и готовый ремонт с сантехникой и тёплым полом.

В настоящее время студию (напомним, что ее метраж — 22,25 м²) можно приобрести за 6 350 000 рублей.

ЖК «Поцелуй» — 277 168 ₽/м²

Трёхкомнатная квартира площадью 86,59 м² в сером ключе расположена на четвёртом этаже монолитно-кирпичной пятиэтажки комфорт-класса на ул. Яновского (в районе ул. Фрунзе и бывшего таксопарка), которую рассчитывают сдать в 2026 году. Предложение в объявлении называют «уникальным», т.к. объект «три в одном: видовая трёшка в центре города, просторная кладовая 15 м², удобное парковочное место».

«Квартиру выбирали для себя на этапе начала стройки, поэтому выбрали самую лучшую планировку и расположение. Продаём в связи с переездом в другой регион. Квартира с панорамными окнами, светлая и просторная. Вид с четвёртого этажа (предпоследний полноценный этаж под пятым мансардным) открывается на исторические здания, башню Кронпринц и парк на Литовском валу», — утверждает автор объявления.

Объявление было опубликовано в октябре 2025 года. С тех пор цену повышали дважды. В настоящее время квартиру можно приобрести за 24 млн рублей. Квадратный метр в ЖК стартует от 176 073 рублей.

ЖК «Дом на Стекольной» — 275 514 ₽/м²

Однокомнатная квартира площадью 37 м² в районе перекрестка ул. 1812 года и Московского проспекта предлагается к покупке на втором этаже монолитно-кирпичной семиэтажки комфорт-класса. «Клубный дом с удобными планировками и террасой на крыше» сдали в 2025 году. «Мы собрали в нашем доме разные сценарии жизни и постарались закрыть все потребности. Общественное пространство дома отличается стильным и современным дизайном, фасад здания украшен оригинальной подсветкой», — говорится в описании.

Также обещают систему «умный дом, которая позволяет жильцам управлять различными функциями своего жилья, такими как освещение, отопление, вентиляция и безопасность».

Объявление было опубликовано в мае 2025 года. С тех пор цену повышали дважды. Актуальная стоимость квартиры — 10 194 000 рублей. Квадратный метр в указанном ЖК — от 217 122 рублей.

ЖК «Русская Европа» — 270 270 ₽/м²

Однокомнатная квартира площадью 33,3 м² ждёт владельцев на четвёртом этаже монолитно-кирпичной 11-этажки комфорт-класса, которую планируют сдать в четвёртом квартале 2026 года. Объект продаётся с отделкой, мебелью и бытовой техникой в «инвестиционном подъезде Павлова» (управляющая компания обещает взять на себя хлопоты по сдаче квартир в аренду). Там обещают расположить кафе, коворкинг, зону ожидания, игровую для детей, прачечную, заезд для такси под козырёк подъезда.

Потенциальных владельцев ждут потолки 3,15 м и панорамные стёкла в пол «с видом на будущий парк Девау». Также упоминаются эксплуатируемые кровли, крышные котельные, автономное отопление, закрытая территория двора, видеонаблюдение.

Квартиру можно приобрести за 9 млн рублей. Квадратный метр в указанном ЖК — от 153 000 рублей.

ЖК «История» — 266 016 ₽/м²

Замыкает топ однокомнатная квартира площадью 41,99 м² на последнем этаже монолитно-кирпичной девятиэтажки комфорт-класса на ул. Дадаева, которую сдали в 2024 году. «Жилой квартал выполнен в классическом архитектурном стиле с адаптацией под современные тенденции в области строительства. Фасад домов выполнен в светлых тонах, на последних этажах размещены французские балконы, на которых очень уютно будут смотреться цветы и любые живые растения. Благоустройство прилегающей территории и внутридворового пространства будет выполнено по архитектурному проекту с учётом современных материалов и использования качественных малых архитектурных форм», — говорится в описании.

В числе преимуществ ЖК указаны подземный паркинг и кладовые, отделка подъездов по индивидуальному дизайн-проекту, безбарьерный вход в подъезд (входы с уровня земли), панорамное остекление в пол верхних этажей, современные бесшумные скоростные лифты с возможностью спуститься в кладовую или паркинг не выходя на улицу, умные домофоны, видеонаблюдение на всей территории комплекса, места стоянки колясок и велосипедов и т.д.

В настоящее время квартиру можно приобрести за 11 170 000 рублей. Квадратный метр в ЖК — от 164 432 рублей.

