Визитные карточки и арт-объект: топ дорогих новостроек в Московском районе

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» в поисках новостроек региона с самыми дорогими квадратными метрами изучила предложения в Московском районе областного центра. Потенциальным покупателям обещают «всё необходимое для наслаждения жизнью», включая собственную набережную, бассейн во дворе и «продуманное» озеленение. Любопытно, что четыре комплекса в этом, казалось бы, не самом престижном районе входят в топ самых дорогих новостроек Калининграда в целом. Стоимость квадратного метра доходит до 400 тысяч рублей, а квартир — до 28 млн. Подробности — в нашем обзоре.

Цены действительны на 19 марта 2026 года. Попадание квартиры в топ не означает, что она будет в продаже на момент прочтения материала. Также редакция не несёт ответственности за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

ЖК «Кант Сити» — 400 000 ₽/м²

Возглавила топ двухкомнатная квартира площадью 71,84 м² на третьем этаже монолитно-кирпичной семиэтажки комфорт-класса на ул. Портовой (улица формально относится к Московскому району). Многоэтажку на берегу Преголи напротив Музея изобразительных искусств планируют сдать в четвёртом квартале 2026 года. Проект в объявлении называют «впечатляющим», объявляют его «визитной карточкой Калининграда и новым местом притяжения жителей и гостей региона».

Также упоминаются подземный паркинг, игровые площадки, места для отдыха, системы наблюдения, контроль доступа, собственная управляющая компания и «мягкая» архитектурно-художественная подсветка всего комплекса, набережной и прилегающей территории.

Актуальная стоимость квартиры — 28 736 000 рублей. Квадратный метр в указанном ЖК продают по цене от 205 тысяч рублей.

ЖК «Фридланд» — 383 767 ₽/м²

Однокомнатная квартира площадью 68,3 м² находится на последнем этаже монолитно-кирпичной семиэтажки бизнес-класса, которую сдали в 2024 году. Комплекс тоже, как и «Кант-Сити», называют «визитной карточкой Калининграда». По мнению автора объявления, он обладает «изысканной архитектурой» и «идеально гармонирует с уникальным месторасположением» на проспекте Калинина.

В числе особенностей проекта указаны спа-комплекс, бассейн во дворе, комьюнити-центр, коворкинг-зоны для встреч и переговоров, фитнес-центр, лаунж-пространства для отдыха, мастерские для хобби и творчества, супермаркет. Также упоминаются подземный паркинг, закрытая территория, дизайнерская входная группа, авторская подсветка, предчистовая отделка, кондиционирование лоджии и балконов, система тёплого пола, видеонаблюдение, приватный доступ во двор, детская и спортивная площадки. О постоянных пробках на проспекте Калинина ничего при этом не упоминается.

Покупка квартиры в указанном ЖК, согласно описанию, может стать «надёжной гаванью ваших сбережений». Объявление было опубликовано в июле 2022 года со стоимостью 11 179 733 рубля. Актуальная цена квартиры — 26 211 286 рублей. Квадратный метр в комплексе «стартует» от 152 161 рубля.

ЖК «Рыбная деревня» — 371 396 ₽/м²

Однокомнатная квартира площадью 65,5 м² расположена на седьмом этаже монолитно-кирпичной восьмиэтажки бизнес-класса на ул. Октябрьской, которую сдали в 2022 году. Расположение в объявлении называют «одним из лучших в городе», объясняя это «удобной транспортной развязкой, качественным инфраструктурным окружением, близостью к центру, многочисленными кафе и ресторанами, интересными прогулочными маршрутами, роскошными видами».

Потенциальным покупателям обещают гардеробные, кухни-столовые, гостевые санузлы, мастер-спальни, панорамное остекление, на территории — подземный паркинг, детские площадки, дизайнерский ремонт мест общего пользования, многоуровневую систему безопасности, видеонаблюдение.

Объявление было опубликовано в июле 2024 года со стоимостью 28 970 978 рублей. Сейчас квартиру можно приобрести за 24 326 438 рублей. Цена квадратного метра в ЖК начинается от 250 909 рублей.

ЖК «Триарт Резиденс» — 310 000 ₽/м²

Студия площадью 21,28 м² предлагается к покупке на пятом этаже нашумевшей 23-этажки бизнес-класса на Солнечном бульваре, которую планируют сдать в 2029 году. Премьерный проект группы компаний «Лидер Групп» в объявлении называют «невероятным и впечатляющим» арт-объектом.

Потенциальным покупателям обещают «отличную транспортную доступность» и «принципиально новую городскую среду, превращающую локацию в ультрасовременный центр общественно-деловой жизни региона» (при этом, откуда на Острове возьмётся транспортная доступность, не указывается).

В настоящее время квартиру можно приобрести за 6 596 800 рублей. Цена квадратного метра в указанном ЖК — от 190 000 рублей.

ЖК «Левада» — 209 154 ₽/м²

Замыкает топ студия площадью 27,5 м² на четвёртом этаже монолитной девятиэтажки комфорт-класса на ул. Тихорецкой, которую планируют сдать в 2026 году. ЖК называют в объявлении «местом, где комфорт встречает функциональность, а стиль несёт в себе простоту и уют».

По мнению автора объявления, жилой комплекс имеет «идеальную локацию для жизни в южной части города». Кроме того, продавцы подчеркивают, что здание имеет авторскую архитектуру. Среди других достоинств отмечаются оформление входных групп и мест общего пользования, автономное отопление, передовые технологии пожарной безопасности и видеонаблюдения, умный домофон.

В центре комплекса, как сообщается, расположен пруд, вокруг которого обещают организовать «благоустроенную точку притяжения жителей всего комплекса с большой детской и спортивной площадкой и зоной отдыха для взрослых».

Объявление было опубликовано в ноябре 2024 года со стоимостью 3 608 000 рублей. С тех пор цену повышали семь раз. В настоящее время квартиру можно приобрести за 5 751 743 рубля. «Квадрат» в этом ЖК от 115 тысяч рублей.

Обзор: Игнат Родионов, изображения с сайта cian.ru, а также с сайтов указанных ЖК