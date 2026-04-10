Резиденция, парк и родовое гнездо: топ дорогих домов, продающихся в Калининграде

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» продолжила анализировать предложения самых дорогих домов, выставленных на продажу в регионе. В областном центре их стоимость измеряется сотнями миллионов. За эти деньги потенциальным покупателям обещают «ансамбли зданий», в том числе «встроенных» в парк, бассейны, террасы и целое «родовое гнездо». Подробности — в нашем обзоре.

Цены действительны на 9 апреля 2026 года. Попадание дома в топ не означает, что он будет в продаже на момент прочтения материала. Также редакция не несёт ответственности за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

Два самых дорогих дома, выставленных на продажу в Калининграде, попали в общеобластную подборку неделю назад, поэтому на этот раз мы включили в топ следующие по стоимости дома.

Особняк на ул. Тургенева — 250 млн рублей

Четырёхэтажный кирпичный дом довоенной постройки площадью 1001,2 м² на ул. Тургенева (в районе ул. Тельмана) так и не продали, однако с осени 2024 года он подорожал на 10 млн рублей. Изменился с прошлого объявления и адрес — здание неожиданно «переехало» с ул. Лермонтова. Хорошо, что «дизайнерский ремонт в неоклассическом стиле» никуда не делся, а любая конструктивная деталь дома по-прежнему «практична и функциональна».

На первом этаже обещают входную группу с гардеробной, гостиную с каминной зоной, кухню с обеденным залом и выходом на придомовую территорию, кабинет, гостевой санузел, на втором — хозяйскую мастер-спальню с выходом на террасу, на третьем — мансардном — детскую игровую зону и ещё одну мастер-спальню. На цокольном этаже находятся зона отдыха «с комплексом спа-процедур не выходя из дома», а также технические помещения для обслуживания дома. На придомовой территории расположено отдельно стоящее здание с гаражом на два автомобиля, двумя комнатами и кухней.

Дом «полностью укомплектован мебелью и техникой европейских брендов». Также упоминаются автономное отопление, система очистки воды, кондиционирование, «удобный» выезд в центр города и на Балтийское побережье. Площадь участка — 14,75 сотки. Цена квадратного метра — 249 700 рублей.

Комплекс зданий на ул. Леонида Андреева — 249 млн рублей

«Резиденция представлена ансамблем зданий», — говорится в описании следующего объекта. Речь, как уточняется, идёт о двух жилых домах площадью 270,4 и 424,3 м² на участке площадью 75 соток, локация — район ул. Староорудийной, Пехотной и т.п. В отделке первого этажа «использованы натуральные и экологичные материалы». Второй «представлен» в «сером ключе». При этом планировка «функциональна и продумана до мелочей», что позволяет «воплотить ваши любые дизайнерские идеи». Также сообщается о наличии зоны спа.

«Несмотря на расположение в непосредственной близости от центра города, комплекс создаёт ощущение защищённости. Отличное предложение как для личного проживания, так и для организации гостевого спа-комплекса», — считает автор объявления.

Объявление было опубликовано в октябре 2025 года со стоимостью 280 млн рублей. В ноябре цену снизили на 31 млн.

Коттедж на Каштановой аллее — 232 млн рублей

Двухэтажный коттедж на Каштановой аллее потерял в цене с осени 2024 года 39 млн рублей. Площадь дома тоже несколько уменьшилась — с 753,8 до 750 м². Площадь участка — 16,94 сотки — ранее округляли до 17 соток. Здание по-прежнему в качестве «исключения из правил» «встроено в парк, что обеспечивает идеальный воздух, тишину и спокойствие». Всё также «закрыты все инфраструктурные потребности: здоровье, образование, покупки, транспортная доступность».

На 15 сотках вокруг дома обещают гриль-беседку и «филиал ботанического сада» с 40 туями, тисами, елями, рододендронами, соснами и плодовыми деревьями.

Дом, как сообщается, построен в 2004 году по индивидуальному проекту немецкого архитектора в закрытом коттеджном посёлке на шесть домовладений. Их единый стиль якобы «объединяет доброжелательных, близких по духу соседей». Большая кухня, отдельная столовая, 90-метровая гостиная с камином, панорамными окнами и выходом в сад, пять спален, кабинет — библиотека, бильярд и американский пул, бассейн и спа-зона с сауной, гостевая квартира с отдельным входом и гараж на два автомобиля, согласно задумке, «предвосхитили решения для всех основных нужд семьи».

Наконец, желающим «жить в комфорте и стиле, которые вы заслуживаете» обещают «родовое гнездо для своей семьи, в которое обязательно захочется возвращаться из любой точки страны и мира». Стоимость квадратного метра «гнезда» — 309 333 рубля.

Дом на ул. Чапаева — 140 млн рублей

Трёхэтажный дом площадью 348,9 м² продаётся в бывшем районе Амалиенау. Предложение, если верить автору объявления, не имеет аналогов «в данной локации». Здание довоенной постройки, согласно описанию, было «полностью восстановлено с использованием современных материалов (немецкий клинкерный кирпич, керамическая черепица и стеклопакеты)». В стоимость также входит ещё один дом площадью 60м², который предлагается использовать «для различных целей». Сообщается о наличии камина и печи на дровах для приготовления пищи.

На первом этаже основного дома гостевой санузел, кухня, обеденная с трёхметровым столом, каминная с диваном и гардеробная, на втором — три спальни и два санузла. Третий этаж выполнен в стиле лофт. Дом, как утверждается, строился для себя и продаётся «со всем». Стоимость квадратного метра — 401 261 рубль.

Дом на ул. Пирогова — 120 млн рублей

Замыкает топ дом 2012 года постройки площадью 530 м² в Ленинградском районе. В описании сообщается, что он «в отличном состоянии» и «идеально подходит для большой семьи». Как подтверждение — наличие пяти санузлов, большой гостиной, кухни-столовой, бара, террасы, зала для спорта и танцев, сауны, прачечной, компьютерной зоны и кладовой для хранения заготовок. Спальня и кабинет прилагаются.Также указано на наличие высоких потолков, «идеальной новой инфраструктуры» и собственного сада с плодовыми и декоративными деревьями, зоной барбекю и беседкой. Потенциальным покупателям также обещают парковку на четыре авто. Рядом, согласно описанию, находятся школы, детские сады, магазины, кафе, рестораны, в пешей доступности Верхнее озеро. Площадь участка — 663 сотки.

Обзор: Игнат Родионов, фото с сайтов cian.ru и domclick.ru