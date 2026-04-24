Роскошь, камины и резные двери: топ-5 самых дорогих домов Светлогорска

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» проанализировала предложения самых дорогих домов, выставленных на продажу в Светлогорске. За 165-265 млн рублей потенциальным покупателям обещают «самое центральное место на самой центральной улице», море «в нескольких минутах ходьбы», посиделки у камина и утреннее пение птиц. Подробности — в нашем обзоре.

Цены действительны на 24 апреля 2026 года. Попадание дома в топ не означает, что он будет в продаже на момент прочтения материала. Также редакция не несёт ответственности за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

Три самых дорогих дома, которые продают в Светлогорске, попали в недавний общеобластной обзор. На этот раз в топ вошли следующие по стоимости объекты.

Дом на ул. Ленина — 245 — 265 млн рублей

Возглавил топ четырёхэтажный кирпичный дом 2000 года постройки площадью 420 м². Локацию описывают на сайте «Циан» как «самое центральное место на самой центральной улице города». Речь идёт об улице Ленина. До моря обещают 5-7 минут (по всей видимости, речь идет о возможности увидеть море, а не дойти до него), до «Янтарь-Холла» — 1-2 (здание находится напротив). Несмотря на «большой пешеходный трафик» потенциальные владельцы, согласно описанию объекта, могут рассчитывать на «приватность и тишину нa участке».

«Месторасположение позволяет использовать объект как для собственного проживания, так и/или для коммерции (гостиница, апартаменты, торговое назначение, офисное)», — расписывает автор объявления преимущества недвижимости. О «внутреннем наполнении» дома ничего при этом не говорится. На участке площадью 22 сотки находятся навес для авто, беседка и места для отдыха.

На «Домклике» дом «помолодел» на пять лет. Там также предупреждают, что цена на него будет расти. На «Авито» описание совпадает с «Цианом», цена при этом выше.

Дом на ул. Динамо — 250 млн рублей

Трёхэтажный кирпичный дом 2002 года постройки площадью 364,6 м² продаётся на ул. Динамо. Объект характеризуют как «комфортабельный, уютный, современный, просторный дом с продуманной планировкой». В качестве планировочных преимуществ указаны гостиная с камином, кухня-столовая, две спальни, детская, гостевые помещения, бассейн, финская сауна и гараж.

В объявлении упоминаются благоустроенная территория, авторский ландшафтный дизайн, вековые деревья, декоративное освещение, система автоматического полива. Дом, по мнению автора объявления, является «отличной инвестицией в курортном городе, который становится всё популярнее среди туристов» и «подойдёт как для постоянного проживания в окружении природы, так и для для прибыльной сдачи в аренду».

Площадь участка — 12,54 сотки. Стоимость квадратного метра — 685 683 рубля.

Дома в районе Калининградского проспекта — 200 млн рублей

Два кирпичных дома 2004 года постройки площадью 314,6 и 246 м² предлагаются к покупке в районе Калининградского проспекта. «Облицовка дoмa — пpивeзённый натуральный камень! Имеeтcя: чердак, кeдрoвaя бaня, купели, баccейн (4*10), некoтopыe комнаты отделаны сибирским кедром без обработки! Высота потолков местами достигает 4 м», — гласит описание.

Также обещают ванные комнаты на каждом этаже, «эксклюзивные резные двери, русский бильярд, камины, большой фруктовый сад: от фундука до хурмы», гараж на две машины и тихий район. В объявлении, по всей видимости, рассчитанном на неместных покупателей, утверждается, что до моря пять минут ходьбы. Хотя дом располагается в районе Олимпийского бульвара.

Площадь участка — 27 соток. Стоимость квадратного метра — 635 728 рублей.

Дом на ул. Верещагина — 200 млн рублей

Двухэтажный кирпичный дом 2018 года постройки площадью 300 м² ждёт новых владельцев на ул. Верещагина. Несмотря на указанную стоимость объекта, автор объявления решил не баловать посетителей сайта ни подробной информацией, ни качественными фото, предложив обращаться по этому поводу с запросом. Сообщается лишь о ремонте в классическом стиле по дизайн проекту. В доме четыре спальни и три санузла. Состояние описано как «можно жить». В графе «дополнительно» указаны погреб, терраса, гараж, баня, бассейн и охрана. Участок площадью 7,5 сотки в собственности.

Объявление было опубликовано в апреле 2024 года со стоимостью 155 млн рублей. С тех пор цену повышали трижды.

Дом на ул. Балтийской — 165 млн рублей

Замыкает топ трёхэтажный кирпичный дом 2008 года постройки площадью 381,6 м². Объект характеризуют как «роскошный». «В отделке использовались натуральные материалы премиальных брендов. Интерьер выполнен в светлых, спокойных тонах, с изящными акцентами. Вся мебель и техника премиальных брендов остаются при продаже. <...> Высокое качество строительства, грамотная и продуманная планировка, ремонт по дизайн проекту, месторасположение — все это делает дом уникальным», — считает автор объявления.

Будущим владельцам предлагают «собираться у камина, с утра слышать пение птиц и наслаждаться каждым моментом». На участке растут сосны, плодовые деревья, организована зона для гриля с крытой беседкой. Есть два въезда: с улиц Баха и Балтийской.

Объявление было опубликовано в мае 2025 года со стоимостью 180 млн рублей. С тех пор цену снижали дважды.

Обзор: Игнат Родионов, фото с сайтов cian.ru, avito.ru и domclick.ru