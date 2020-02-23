День 13: Остатки еды и бесплатная конфета

Помимо отварной свёклы, которую я варил вчера, из старых продуктов остались остатки молока, несколько куриных яиц, красное яблоко и два пожухлых банана. Апельсин, кстати, который был куплен по цене 30 рублей за килограмм, к питанию оказался не особо пригоден — пришлось утилизировать, но тут я сам виноват, надо было есть его чуть ли ни сразу на рынке, а не класть в холодильник на несколько дней. Утром я сделал омлет и ел его потом на завтрак и ужин, а фрукты пришлись к столу в обед, пока работал в офисе.

Докупить пришлось всего два товара: кефир и две резиновых прокладки для сантехнических труб — потекла труба на кухне. Ещё, похоже, что в ближайшее время пригодится новая лампочка в коридор.

После работы забирал супругу с визита к мастеру по маникюру, пришёл чуть раньше окончания процедуры, поэтому пришлось немного подождать. Персонал не был в курсе моего эксперимента, но всё равно предложил мне чай с конфетами.

Чтобы не засиживаться, я отказался от чая, но одну конфету всё-таки взял с собой. Не то, чтобы лайфхак, но иногда можно поднимать сахар в крови, если ходить ждать друзей и подруг в парикмахерские, маникюрные салоны или салоны красоты.

Где ещё предлагают конфеты ожидающим?

Ну и напоследок хочу от души поблагодарить женскую часть редакции, коммерческого отдела и бухгалтерии «Нового Калининграда» за подарок к 23 февраля: пиво и фисташки. Подарок пришёлся очень в тему!