День 25: Любимая футболка, долг и условно бесплатный чай

На днях после стирки потеряла товарный вид одна из моих любимых футболок. Это не было бы каким-то знаковым событием, если бы не надпись на её лицевой стороне.

Как говорит герой оскароносного корейского фильма «Паразиты»: «Это так метафорично». Вне условий эксперимента дополнительные футболки у меня конечно же есть, но по-хорошему эту потерю до 10 марта нужно восполнить.

Привет, 8 марта!

Эту часть было бы идеально описать мудрой цитатой Джейсона Стэйтема, но точнее в контекст попал Бернард Шоу.

Долги похожи на всякую другую западню: попасть в них весьма легко, но выбраться довольно трудно.

Несмотря на то, что утром я поехал на работу на велосипеде и днём передвигался на велосипеде, сильно в экономии мне это не помогло. В 13 день эксперимента я упоминал, что девушки в коллективе поздравили меня бутылкой хорошего пива и упаковкой фисташек. Завтра у прекрасной половины редакции последний рабочий день, поэтому в офисе организуется встречный жест внимания со стороны коллег-мужчин. Не скинуться я тут тоже не могу, поэтому ухожу в долги. Это не карточные долги Фёдора Михайловича, но всё равно неприятно.

Фотографию подарка сегодня показывать не буду — нас читает прекрасный замглавреда Татьяна. Татьяна, спасибо тебе огромное, что бы я без тебя делал! Тут нужно визуализировать лучи добра (Всегда пожалуйста — прим. замглавреда Татьяны).

Давайте подумаем, где я могу до конца проекта заработать небольшие деньги: 500-1000 рублей?

Еда

Наконец-то на завтрак добрался до отрубей с кефиром. За кефир переживал, потому что я случайно заставил его тарой в холодильнике, и он уже довольно долго стоял в открытом состоянии, но всё обошлось.

Тушеная капуста оказалась вкусной и даже достаточно эстетически привлекательной, но если честно, через час мне захотелось есть, хотя обычно эффект насыщения длится подольше. Стоило под капусту в самом начале купить более глубокий контейнер, куда бы влезало полкило гарнира.

Не знаю, что они кладут в эти отруби, но прекрасно идут с чаем в сухом виде. Мне даже больше семечек подсолнуха понравилось, да и цена вопроса — 27 рублей за упаковку на Базе на Полоцкой.

Условно бесплатный чай

Безусловный базовый доход — социальная концепция, предполагающая регулярную выплату определённой суммы денег каждому члену определённого сообщества со стороны государства. Выплаты производятся всем членам сообщества, вне зависимости от уровня дохода и без необходимости выполнения работы. Wikipedia

В Калининграде я познакомился с ребятами из @yalland_com, которые тоже проводят социальный эксперимент и разрабатывают экономическую и техническую концепцию безусловных периодических выплат гражданам Российской Федерации. У них эксперимент подороже, да и подольше — через 2 недели проекту исполнится год.

Руководитель проекта Денис Баталин за чашкой зелёного чая рассказал, с какими трудностями сталкиваются цифровые социальные проекты, про реализации в других странах и почему так интересно, на что люди будут тратить деньги, если их не придётся зарабатывать. Вообще их история мне показалась очень интересной, и можно сказать, что они одни из первых, кто пытается привить современную культуру обращения с криптовалютой нуждающимся слоям населения.

Так как за их экспериментом я слежу уже несколько месяцев, у меня есть 3999 проектной валюты, и за 2500 я попробую купить пакет зелёного чая. Хотя, там ещё отечественная электрическая печь за 6000 есть, может, стоит подкопить на неё? Не могу пока определиться.

Если кому-то еще стало интересно, оставлю ссылку на их сайт, там есть основная информация, как что работает: yalland.com.

А вы слышали что-нибудь про Yalland, блокчейн или криптовалюту в общем?

Итоги

Основная часть эксперимента окончена — в теории, прожить на прожиточный минимум целый месяц и не залезть в долги возможно, но с первого раза у меня это не получилось. Буду думать, как выбираться из сложившейся ситуации, ведь вопрос по потёкшему душу не решён, да и завтра запланирован поход к стоматологу.