День 26: Коротко о здоровье

Главное, что вам нужно в условиях проживания на прожиточный минимум — здоровье.

Результаты

  • Потрачено: 24.00 руб. (0.21% от всего бюджета)
  • Вес испытуемого: 78.8 (-7.0 кг с начала эксперимента)
  • Настроение сегодня: Плохое

Детализация расходов

Автобус 24.00 руб.

Журнал

Клубника на 8 марта

На фотографии часть подарка девушкам из офиса, на который мужская часть коллектива скинулась вчера, загнав меня в долги. Надеюсь, что барышням понравилось.

Всех женщин поздравляю с заслуженными выходными и с наступающим праздником 8 марта!

Голод

Теперь совсем коротко на тему здоровья. Другие экспериментаторы, которые до меня пробовали пройти через испытание прожиточным минимумом, упоминали плохое общее самочувствие, проблемы с желудком и почти постоянное чувство голода. Несмотря на то, что я питался отнюдь не так, как рекомендовано Росстатом, и зачастую довольно сильно экономил на еде, острое чувство голода меня посещало всего два раза. На десятый день меня предположительно подвёл уровень сахара в крови, пару дней довольно сильно чувствовалась усталость, но общая картина самочувствия оказалась нормальной. Отклонением от нормы стали постоянные перепады настроения.

У вас часто меняется настроение?

Желудок

Также стоит заметить, что у меня подтверждённый медицинским учреждением хронический гастрит, пару раз я попадал в больницу с острой формой панкреатита, а еще в молодости у меня была диагностирована язвенная болезнь луковицы двенадцатиперстной кишки. Это я к тому, что некачественную еду, её переизбыток или серьезный недостаток, я довольно сильно ощущаю в виде разной степени дискомфорта в «ассортименте» органов желудочно-кишечного тракта. Что довольно странно, но ни разу за время эксперимента мне не пришлось жаловаться на что-либо связанное пищеварением.

Зубы

Стоматолог

Это прекрасная девушка-стоматолог, и моя героическая супруга по совместительству, отметила, что 25 дней эксперимента на состояние зубов не повлияли. Однако как врач она порекомендовала мне дополнительно к зубной щетке использовать зубную нить для гигиены рта, чтобы уменьшить риск заболевания дёсен. Я прошёл через пару аптек и дешевле 275 рублей флосса пока не нашёл. Лечение полости рта — дело не из дешёвых, так что предположительно это не самое плохое вложение 2,5% бюджета. Но главное в этом вопросе, проходить осмотр у стоматолога не реже, чем раз в полгода — именно в таком случае даже в коммерческих клиниках осмотр скорее всего будет бесплатным.

Ещё супруга отметила, что появился специфический запах ацетона изо рта, свидетельствующий о появлении кетоновых тел в организме.

Часто посещаете стоматолога?

Вес

Вес на 25 день

По мнению приложения Mi Fit, мой вес ещё далёк от идеального — нужно худеть ещё на 6 килограмм. Не знаю, стоит ли доверять этим китайцам из Xiaomi, ведь меньше 78 я еще никогда во взрослом возрасте не весил. Тут еще раз стоит подчеркнуть, что на еду я потратил всего 1 921 рублей 60 копеек (16,7% общего бюджета) вместо 5 755 рублей заложенных в потребительскую корзину. Уверенно можно сказать, что потеря веса, вопреки мнению большинства, связана больше с моей собственной глупостью и неумением правильно расставлять приоритеты, а не с неверными расчетами профильного учреждения. Если бы мне пришлось продолжить эксперимент на второй месяц, то падение веса бы остановилось. 

Физические кондиции

Велосипед в офисе

Исключительно по ощущениям, сил на кручение педалей поубавилось. Если раньше при езде на велосипеде хотелось на плоских участках поднажать, а в горку привстать на педали, чтобы забраться быстрее, то теперь хочется просто монотонно крутить, и лучше поменьше.

Кстати, на чем вы добираетесь на работу?


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День 25: Любимая футболка, долг и условно бесплатный чай

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