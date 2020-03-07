День 26: Коротко о здоровье

На фотографии часть подарка девушкам из офиса, на который мужская часть коллектива скинулась вчера, загнав меня в долги. Надеюсь, что барышням понравилось.

Всех женщин поздравляю с заслуженными выходными и с наступающим праздником 8 марта!

Голод



Теперь совсем коротко на тему здоровья. Другие экспериментаторы, которые до меня пробовали пройти через испытание прожиточным минимумом, упоминали плохое общее самочувствие, проблемы с желудком и почти постоянное чувство голода. Несмотря на то, что я питался отнюдь не так, как рекомендовано Росстатом, и зачастую довольно сильно экономил на еде, острое чувство голода меня посещало всего два раза. На десятый день меня предположительно подвёл уровень сахара в крови, пару дней довольно сильно чувствовалась усталость, но общая картина самочувствия оказалась нормальной. Отклонением от нормы стали постоянные перепады настроения.

У вас часто меняется настроение?

Желудок

Также стоит заметить, что у меня подтверждённый медицинским учреждением хронический гастрит, пару раз я попадал в больницу с острой формой панкреатита, а еще в молодости у меня была диагностирована язвенная болезнь луковицы двенадцатиперстной кишки. Это я к тому, что некачественную еду, её переизбыток или серьезный недостаток, я довольно сильно ощущаю в виде разной степени дискомфорта в «ассортименте» органов желудочно-кишечного тракта. Что довольно странно, но ни разу за время эксперимента мне не пришлось жаловаться на что-либо связанное пищеварением.

Зубы

Это прекрасная девушка-стоматолог, и моя героическая супруга по совместительству, отметила, что 25 дней эксперимента на состояние зубов не повлияли. Однако как врач она порекомендовала мне дополнительно к зубной щетке использовать зубную нить для гигиены рта, чтобы уменьшить риск заболевания дёсен. Я прошёл через пару аптек и дешевле 275 рублей флосса пока не нашёл. Лечение полости рта — дело не из дешёвых, так что предположительно это не самое плохое вложение 2,5% бюджета. Но главное в этом вопросе, проходить осмотр у стоматолога не реже, чем раз в полгода — именно в таком случае даже в коммерческих клиниках осмотр скорее всего будет бесплатным.

Ещё супруга отметила, что появился специфический запах ацетона изо рта, свидетельствующий о появлении кетоновых тел в организме.

Часто посещаете стоматолога?

Вес

По мнению приложения Mi Fit, мой вес ещё далёк от идеального — нужно худеть ещё на 6 килограмм. Не знаю, стоит ли доверять этим китайцам из Xiaomi, ведь меньше 78 я еще никогда во взрослом возрасте не весил. Тут еще раз стоит подчеркнуть, что на еду я потратил всего 1 921 рублей 60 копеек (16,7% общего бюджета) вместо 5 755 рублей заложенных в потребительскую корзину. Уверенно можно сказать, что потеря веса, вопреки мнению большинства, связана больше с моей собственной глупостью и неумением правильно расставлять приоритеты, а не с неверными расчетами профильного учреждения. Если бы мне пришлось продолжить эксперимент на второй месяц, то падение веса бы остановилось.

Физические кондиции

Исключительно по ощущениям, сил на кручение педалей поубавилось. Если раньше при езде на велосипеде хотелось на плоских участках поднажать, а в горку привстать на педали, чтобы забраться быстрее, то теперь хочется просто монотонно крутить, и лучше поменьше.

Кстати, на чем вы добираетесь на работу?