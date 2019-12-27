«Заря» возобновляет кинопоказы

В Калининграде возобновляет свою работу кинотеатр «Заря». Информация об этом размещена на странице «Зари» в «Инстаграм». Согласно сообщению, кинотеатр заработает уже в субботу, 28 декабря.

В этот день кинотеатр планирует показать два фильма — «Союз спасения» и «Холоп», а также два мультфильма — «Иван Царевич и Серый волк 4» и «Фиксики против Кработов».

«Билеты можно купить в фойе кинотеатра. Скоро билеты можно будет купить онлайн», — уточняется на странице в «Инстаграм».

Напомним, в начале апреля «Заря» закрылась на ремонт. Ожидалось, что реновация продлится два месяца, однако в означенный срок кинотеатр так и не заработал.

