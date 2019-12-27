«Заря» возобновляет кинопоказы

Денис Туголуков / Новый Калининград
Денис Туголуков / Новый Калининград
Все новости по теме: Судьба кинотеатра «Заря»

В Калининграде возобновляет свою работу кинотеатр «Заря». Информация об этом размещена на странице «Зари» в «Инстаграм». Согласно сообщению, кинотеатр заработает уже в субботу, 28 декабря.

В этот день кинотеатр планирует показать два фильма — «Союз спасения» и «Холоп», а также два мультфильма — «Иван Царевич и Серый волк 4» и «Фиксики против Кработов».

«Билеты можно купить в фойе кинотеатра. Скоро билеты можно будет купить онлайн», — уточняется на странице в «Инстаграм».

Напомним, в начале апреля «Заря» закрылась на ремонт. Ожидалось, что реновация продлится два месяца, однако в означенный срок кинотеатр так и не заработал.

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии

prealoader
prealoader

«Судьба кинотеатра «Заря»» в новостях:

Строгое поколение: на Сельме открыли новый корпус детсада (фото) Строгое поколение: на Сельме открыли новый корпус детсада (фото)
«При чем здесь „Единая Россия“ вообще?»: зачем меняют систему выборов в области «При чем здесь „Единая Россия“ вообще?»: зачем меняют систему выборов в области
В Калининграде эвакуировали библиотеку имени Чехова из-за пожара (фото) (видео)
В Светлогорске объявили конкурс на разработку логотипа для парка «Муза»

Все новости в теме Судьба кинотеатра «Заря» Все новости за день Все темы новостей
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2019 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter