«Холоп» стал самой кассовой комедией в истории российского проката

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград

Фильм «Холоп» за новогодние каникулы заработал 1,8 млрд рублей и стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании «Централ Партнершип».

В центре сюжета — представитель золотой молодежи Гриша, который после аварии попадает в 1860 год, в среду крепостных крестьян. В фильме снялись Милош Бикович, Мария Миронова, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Вадим Демчог, Александр Самойленко.

Отметим, что до этого рекорд принадлежал вышедшей в 2018 году комедии «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел», чьи сборы составили 1,762 млрд руб.


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