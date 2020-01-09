«Холоп» стал самой кассовой комедией в истории российского проката

Фильм «Холоп» за новогодние каникулы заработал 1,8 млрд рублей и стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании «Централ Партнершип».

В центре сюжета — представитель золотой молодежи Гриша, который после аварии попадает в 1860 год, в среду крепостных крестьян. В фильме снялись Милош Бикович, Мария Миронова, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Вадим Демчог, Александр Самойленко.

Отметим, что до этого рекорд принадлежал вышедшей в 2018 году комедии «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел», чьи сборы составили 1,762 млрд руб.

