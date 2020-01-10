В Вильнюсе идёт подготовка к съёмкам сериала «Очень странные дела»

Четвертый сезон сериала «Очень странные дела» компании Netflix планируют снимать в Литве. Об этом сообщает Delfi.lt со ссылкой на BNS.

По информации источников, одной из съёмочных площадок станет Лукишская тюрьма в центре Вильнюса. «Хотя договор с создателями сериала ещё не подписан, уже идёт активная подготовка к съёмкам, начался монтаж оборудования», — отмечается в издании. Также авторы сериала планируют съёмки и в других местах Литвы. Ответственное за киноиндустрию в Вильнюсе учреждение Vilniaus kino biuras от комментариев воздержалось.

Напомним, в прошлом году Netflix снимала в столице Литвы детективный сериал «Молодой Валландер». Также в городе проходила часть съёмок сериала «Чернобыль», который стал самым популярным телешоу в истории по версии IMDb.