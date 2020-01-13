Объявлены все номинанты на кинопремию «Оскар»

Американская киноакадемия объявила претендентов на «Оскар». Об этом сообщается на сайте премии.

В этом году в категории «Лучший фильм» представлены «Форд против Феррари», «Ирландец», «Кролик Джоджо», «Джокер», «Маленькие женщины», «Брачная история», «1917», «Однажды в... Голливуде» и «Паразиты».

На звание лучшего режиссёра претендуют Мартин Скорсезе («Ирландец»), Тодд Филлипс («Джокер»), Сэм Мендес («1917»), Квентин Тарантино («Однажды в... Голливуде») и Пон Чжун Хо («Паразиты»).

Награду «Лучшего актёра» могут получить Антонио Бандерас («Боль и слава»), Леонардо Ди Каприо («Однажды в... Голливуде»), Хоакин Феникс («Джокер»), Адам Драйвер («Брачная история») и Джонатан Прайс («Два Папы»).

На звание «Лучшей актрисы» выдвинуты Синтиа Эриво («Гарриет»), Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), Сирша Ронан («Маленькие женщины»), Шарлиз Терон («Скандал») и Рене Зеллвегер («Джудит»).

В категории «Лучший актёр второго плана» на «Оскар» номинированы Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»), Энтони Хопкинс («Два Папы»), Аль Пачино и Джо Пеши (оба за «Ирландца»), Брэд Питт («Однажды в... Голливуде»).

В номинации «Лучшая актриса второго плана» представлены Кэти Бейтс («Дело Ричарда Джуэлла»), Лора Дерн («Брачная история»), Скарлетт Йоханссон («Кролик Джоджо»), Флоренс Пью («Маленькие женщины») и Марго Робби («Скандал»).

Выдвинутый на «Оскар» от России фильм «Дылда» (реж. Кантемир Балагов) в финальный список претендентов не вошел, также как и короткометражный мультфильм «Он не может жить без космоса» (реж. Константин Бронзит) и документальная картина «Акварель» (реж. Виктор Косаковский).

Торжественная церемония вручения премии «Оскар» запланирована на 9 февраля 2020 года.