Весной в Калининграде пройдет фестиваль болливудского кино

С 10 по 15 марта в калининградском кинотеатре сети «КАРО» в рамках проекта «КАРО.Арт» пройдут показы IV фестиваля индийского кино MacCoffee Bollywood Film Festival. Об этом «Афише Нового Калининграда» сообщили в PR-агентстве Inside Promotion.

Как отметили в агентстве, в этом году фестиваль впервые откроет новинка индийского кинематографа «Тьма» — первый в истории индийского кинематографа проект, снятый в жанре «найденной пленки» (сюжет картины вдохновлен голливудским хитом «Паранормальное явление» 2007 года). Кроме того, в программе фестиваля заявлены остросюжетный боевик «Отважная», традиционные для Болливуда истории любви «Свадебная церемония», «Берегитесь, красавицы» и «Слепая любовь», а также спортивная история «Индия, вперед!».

Помимо Калининграда, фестивальные показы пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Тюмени и Самаре.

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