Фестиваль кино стран Евросоюза откроется фильмом о барде из ГДР

Фестиваль кино стран Евросоюза откроется показом фильма «Гундерманн» в кинотеатре «Заря» 14 февраля в 19:00. Об этом «Афише Нового Калининграда» рассказали организаторы киносмотра.

«Фильм рассказывает о жизни популярного исполнителя бардовской песни Герхарда „Гунди“ Гундерманна, который стал известен в Восточной Германии благодаря своим лирическим песням на социальные темы. Музыкант и оператор экскаватора на угольном разрезе в ГДР, любящий и мятежный, идеалист и шпион — пожалуй, именно это единство противоположностей, дополняемое стремлением в каждом моменте найти что-то незабываемое, делало творчество Гундерманна столь притягательным и актуальным», — говорится в описании фильма на сайте фестиваля. Фильм «Гундерманн» получил шесть премий Немецкой киноакадемии, в том числе как лучший игровой фильм, а также за исполнение главной роли, режиссуру и сценарий.

В рамках фестиваля в кинотеатре «Заря» до 29 февраля покажут 36 картин. «В программу вошли ленты различных жанров: от мелодрам, исторических блокбастеров и камерных психологических драм до триллеров, черных комедий и документалистики. <...> Особое место в программе 15-го Фестиваля кино стран ЕС в Калининграде занимает ставшая одним из лидеров международного проката бельгийско-французская трагикомедия „Моя собака Идиот“, где творческий и романтический кризис приводит героя к обретению парадоксального друга, способного помочь, когда дружба между людьми уже не работает. Показ состоится одновременно с российской премьерой фильма. <...> Кроме того, в рамках фестиваля калининградцы увидят одну из наиболее ожидаемых премьер 2020 года — драму Корнелиу Порумбою „Свистуны“ (Румыния). Фильм участвовал в основном конкурсе Каннского кинофестиваля (2019) и вошел в лонг-лист премии „Оскар“ в категории „Лучший фильм на иностранном языке“», — отмечают организаторы фестиваля.

Продажа билетов и абонементов на фестиваль будет объявлена в ближайшее время. Приобрести билеты можно будет на официальном сайте. Там же представлено подробное расписание. Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.