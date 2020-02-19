«Вихрь полного безумия»: в Калининграде покажут эротические короткометражки

В Калининграде покажут короткометражные эротические фильмы, вошедшие в программу «Шок Shorts». Информация об этом размещена на сайте кинотеатра «Синема Парк».

«Окунись в безумный вихрь эротики, ужасов и полного безумия! В программу вошли шокирующе откровенные и бесстыдно захватывающие фильмы, от которых покраснеют щеки даже у самых раскрепощенных кинозрителей», — обещают в анонсе.

Сеансы пройдут 21, 23 и 25 февраля в 22:00. Они будут транслироваться на оригинальном языке, с субтитрами. Возрастное ограничение — 18+, продолжительность — 1 час 23 минуты.