«Вихрь полного безумия»: в Калининграде покажут эротические короткометражки

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград

В Калининграде покажут короткометражные эротические фильмы, вошедшие в программу «Шок Shorts». Информация об этом размещена на сайте кинотеатра «Синема Парк». 

«Окунись в безумный вихрь эротики, ужасов и полного безумия! В программу вошли шокирующе откровенные и бесстыдно захватывающие фильмы, от которых покраснеют щеки даже у самых раскрепощенных кинозрителей», — обещают в анонсе. 

Сеансы пройдут 21, 23 и 25 февраля в 22:00. Они будут транслироваться на оригинальном языке, с субтитрами. Возрастное ограничение — 18+, продолжительность — 1 час 23 минуты.

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