Алиханов заявил о новых компенсациях кинематографу, министр культуры РФ его похвалила

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград

Власти Калининградской области решили увеличить объем возмещений (рибейтов) российским кинокомпаниям, которые работают на территории региона. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на открытии Балтийского культурного форума в Светлогорске, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Мы будем компенсировать 20% всем так и так. И сделали дополнительные бонусы. Например, если это сериал, и он попал в первый мультиплекс (пакет из 20 бесплатных цифровых каналов ТВ — прим. „Нового Калининграда“), то дополнительная компенсация будет происходить, если фильм попал в прокат, то еще деньги будет компенсировать бюджет, если всероссийская премьера будет проходить в Калининграде с участием режиссера, продюсеров, главных актеров, то тоже дополнительная будет компенсация», — заявил Алиханов. Он отметил, что надеется на рост интереса к региону со стороны российских кинопроизводителей. «Все мы понимаем, что это дополнительные рабочие места в России, развитие бизнеса кинобизнеса в России», — добавил он.

По мнению министра культуры РФ Ольги Любимовой, которая приняла участие в открытии форума, «те локации Калининграда, которые существуют, Светлогорска и области вообще, те специалисты, которые помогают оказывать эти услуги, это, собственно говоря, сейчас уже золотовалютный такой фонд современного кинематографа». «Это фантастическая помощь, в этом смысле про Калининград это знают, это ваша визитная карточка», — заметила она.

Напомним, в 2019 году на возмещение затрат производителям из областного бюджета выделялось 40 млн рублей, компенсировалось до 20% затрат на съемки, происходившие в регионе. В 2019 году, когда рибейты в регионе только ввели, кинокомпании потратили на территории области 70 млн рублей, в 2019 году — свыше 350 млн.

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