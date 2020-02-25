Алиханов заявил о новых компенсациях кинематографу, министр культуры РФ его похвалила

Власти Калининградской области решили увеличить объем возмещений (рибейтов) российским кинокомпаниям, которые работают на территории региона. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на открытии Балтийского культурного форума в Светлогорске, передает корреспондент «Нового Калининграда».



«Мы будем компенсировать 20% всем так и так. И сделали дополнительные бонусы. Например, если это сериал, и он попал в первый мультиплекс (пакет из 20 бесплатных цифровых каналов ТВ — прим. „Нового Калининграда“), то дополнительная компенсация будет происходить, если фильм попал в прокат, то еще деньги будет компенсировать бюджет, если всероссийская премьера будет проходить в Калининграде с участием режиссера, продюсеров, главных актеров, то тоже дополнительная будет компенсация», — заявил Алиханов. Он отметил, что надеется на рост интереса к региону со стороны российских кинопроизводителей. «Все мы понимаем, что это дополнительные рабочие места в России, развитие бизнеса кинобизнеса в России», — добавил он.

По мнению министра культуры РФ Ольги Любимовой, которая приняла участие в открытии форума, «те локации Калининграда, которые существуют, Светлогорска и области вообще, те специалисты, которые помогают оказывать эти услуги, это, собственно говоря, сейчас уже золотовалютный такой фонд современного кинематографа». «Это фантастическая помощь, в этом смысле про Калининград это знают, это ваша визитная карточка», — заметила она.