Кинопродюсер Сергей Сельянов: Калининград сейчас ярче, чем культурная столица

Сергей Сельянов (в центре). Виталий Невар / Новый Калининград
Сергей Сельянов (в центре). Виталий Невар / Новый Калининград
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Президент фестиваля короткометражного кино «Короче», кинопродюсер Сергей Сельянов сравнил Калининград с Санкт-Петербургом в рамках своего выступления на Балтийском культурном форуме в Светлогорске, передает во вторник, 25 февраля, корреспондент «Нового Калининграда».

«У меня такое чувство, что Калининград сейчас ярче, чем культурная столица. Я не удовлетворен положением дел в Петербурге. Антон Андреевич [Алиханов], собственно, обозначил, что здесь создаются точки роста, связанные с кино — это процессы не быстрые, но и не длинные. Конечно, подготовка кадров, создание кадровой базы для того, чтобы вот эта движуха набрала реальной мускулатуры и уже была бы совсем заметна не только калининградцам, но и в масштабах страны, Европы — вот этого всего я хотел бы и желаю. Чем можем, будем помогать», — сказал продюсер.

Балтийский культурный форум проходит в театре эстрады «Янтарь-холл» 25-28 февраля. На открытие форума прибыла министр культуры России Ольга Любимова.

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