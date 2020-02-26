ВГИК предложил Алиханову открыть филиал в Калининграде

ВГИК предложил губернатору Антону Алиханову восстановить филиал в Калининградской области. Об этом ректор института Владимир Малышев рассказал «Новому Калининграду» во время Балтийского культурного форума.

По словам Малышева, открытие филиала необходимо в связи с развитием кинопроизводства в регионе. «Тогда съёмочным группам, которые сюда едут, не надо тащить осветителей, по 40 человек расселять, тратить деньги. Здесь должно быть среднее звено обслуги и технопарк, чтобы не перевозить аппаратуру в самолёте. [Так будет] дешевле намного для съёмочных групп, и для региона это тоже заработок, новые рабочие места», — пояснил ректор ВГИК.

Владимир Малышев отметил, что филиал института мог бы стать частью строящегося на Острове культурного кластера. В нём должны быть открыты все основные киноспециальности. По мнению ректора, этот проект должен заинтересовать не только калининградцев, но и жителей соседних стран.

Также в планах ВГИК проведение предварительных прослушиваний абитуриентов в Калининграде и других регионах страны. Члены комиссии планируют приезжать в российские города и проводить собеседования и консультации до начала приёмной кампании.

Напомним, кинотехникум в Советске был открыт в 1949 году. В нем готовили специалистов по оборудованию и монтажу киноустановок для сети кинофикации РСФСР. В 2011 году в результате реорганизации переименован в Советский филиал ВГИК. В 2016 учреждение закрылось.