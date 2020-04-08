Фестиваль «Край света. Запад» перенесли на 2021 год

Международный кинофестиваль «Край света. Запад» перенесли на 2021 год. Об этом сообщил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак в эфире НТРК «Каскад» 8 апреля.

«Что касается „Края света“, здесь уже есть однозначное решение — мы его перенесем на следующий год. В этом году мы его проводть уже точно не будем», — сказал министр.

Фестиваль планировалось провести в Калининграде с 29 апреля по 6 мая, однако из-за пандемии нового коронавируса в этом году смотр решили отменить. По словам Андрея Ермака, кинофестивалю короткометражного кино «Короче», который традиционно проводится в августе, пока ничего не угрожает. Власти надеются, что ко времени его проведения все ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, будут сняты. Также в конце августа планируется организовать Мировой чемпионат фейерверков на острове Октябрьском.