Стартовал приём конкурсных работ на кинофестиваль «Короче»

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
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Начался приём заявок для участия в фестивале короткометражного кино «Короче». Об этом сообщается на сайте смотра.

«В этом году сама ситуация #СидимДома заставляет тех, кто еще никогда не снимал, брать в руки камеру или телефон и, оставаясь дома, снимать захватывающие сюжеты, потому что так уж получилось, что наш привычный мир сейчас сузился до размера квартир, а вот как сделать, чтобы поход с кухни до спальни стал невероятным приключением, это задача нескучного режиссера», — говорит программный директор фестиваля Артём Рыжкв.

На конкурс принимаются игровые, документальные, анимационные короткометражные фильмы режиссеров, сценаристов, актеров, операторов, произведенные в 2019-2020 годах, продолжительностью от 3 до 15 минут. В конкурсную программу могут быть включены фильмы, снятые российскими режиссерами или российскими кинокомпаниями, а также фильмы, снятые зарубежными режиссерами или зарубежными компаниями на русском языке. Приём фильмов проходит на сайте кинофестиваля.

В этом году «Короче» планируется провести 21-23 августа.

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