«Зулейха открывает глаза» стал самым рейтинговым телесериалом в России с 2019 года

Сериал «Зулейха открывает глаза» по роману Гузель Яхиной стал самым рейтинговым на российском телевидении с января 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала «Россия-1».

«Многосерийный фильм „Зулейха открывает глаза“ телеканала „Россия“ стал самым рейтинговым премьерным сериалом среди всех телеканалов в аудиториях „18+“ и „4+“ начиная с 1 января 2019 года, — сказали в пресс-службе. — Средняя доля в совершеннолетней аудитории составила 20,9% при рекордном среднем рейтинге в 7,4%. Аналогичный тренд и в измеряемой телеаудитории от четырех лет и выше: средняя доля 20%, усредненный рейтинг 6,4%».

Также эти данные ТАСС подтвердили в пресс-службе компании Mediascope, занимающейся изучением аудитории. По словам сотрудников, исследование проводилось среди жителей российских городов с населением более 100 тысяч человек в период с 1 января 2019 года по 24 апреля 2020 года.