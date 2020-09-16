В Музее искусств пройдет фестиваль кино о моде Beinopen Films

Форум модной индустрии Beinopen пройдёт в Музее искусств с 17 по 19 сентября. В его рамках будут организованы интенсивы, круглые столы, портфолио-ревью, а также фестиваль кино о моде и современной визуальной культуре Beinopen Films.

«За 3 дня „Гастролей“ мы поговорим о том, как модная индустрия изменилась за последние пять лет. Расскажем о важных инструментах репрезентации модного продукта и о том, как креативным специалистам и производителям начать работать вместе, чтобы развивать успешные бизнесы в реалиях современного рынка. После лекций мы обсудим ваши проекты в коллективном мозговом штурме и ответим на все ваши вопросы», — говорится на сайте Beinopen.

Фестиваль кино о моде проведут в заключительный день форума, 19 сентября в 19:30. «В основе программы фестиваля – яркое и острое короткометражное кино. Работы прогрессивных российских художников и дизайнеров, которые меньше всего похожи на рекламу одежды. Стримы из Zoom и Chatroulette, рэп про картошку и пост-панк про вампира, документалки о парнях, которые носят макияж, и девушках, которые стесняются своего тела. На примере этих видео редактор и куратор BIOF Карина Никифорова и социолог моды Саша Манакина обсудят со зрителями, как меняется мода, современная культура и социальные нормы», — отмечается в релизе. Принять участие в кинопросмотре можно после бесплатной регистрации на сайте проекта. 18+