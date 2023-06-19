В Калининградской области пройдёт кинофестиваль для подростков. Вход на все показы свободный

В Калининградской области с 22 по 26 июня пройдёт фестиваль кино для подростков «Мир чудес». Вход на все кинопоказы свободный. 0+

«Чудеса возможны — нужно только в них верить, об этом знает любой подросток. И наш новый фестиваль „Мир чудес“, который этим летом впервые пройдет в Калининграде, создан специально для них. Все его содержание посвящено подрастающему поколению и направлено на то, чтобы в нашей стране снова было много доброго, популярного, любимого аудиторией детско-юношеского кино. Мы будем показывать фильмы о подростках, с героями — подростками, для аудитории подростков, возрождать их интерес к традиционным жанрам и привлекать в кинопроизводство», — рассказала генеральный директор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева.

Показы пройдут в кинотеатрах «Заря» в Калининграде, «Космосфера» (ДК «Машиностроитель») в микрорайоне Космодемьянского, «Курортный» в Зеленоградске, «Синема Холл» в Светлогорске, ККЗ «Маяк» в Пионерском. В программе — международный и анимационный конкурс, а также внеконкурсные показы, среди которых, например, ретроспектива последних пяти лет студии «Союзмультфильм» и работы выпускников ВГИК.

«Фильмом открытия фестиваля „Мир чудес“ станет картина Брэда Келлера „Лошадь Чарли“ (2022, США, 6+). В центре сюжета фильма находится Чарли — обычная девушка-подросток, которая ходит в школу и находится в активном поиске себя. Она неожиданно находит потерянную лошадь и привязывается к ней. Чтобы защитить нового друга и оставить его у себя, девушке приходится бороться за первое место в соревнования по скачкам на бочках», — отмечается в анонсе.

С подробным расписанием кинофестиваля можно ознакомиться на сайте.