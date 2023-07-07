На стадионе «Калининград» бесплатно покажут «Рататуй» и «Стражи Галактики»

В спортивном парке стадиона «Калининград» покажут мультфильм «Рататуй» (0+) и фантастический боевик «Стражи Галактики» (12+). Сеансы пройдут 8 июля в 18:00 и 20:00. Вход на них бесплатный.

«Рататуй» — это история о крысе Реми, который мечтает стать кулинаром. В 2008 году мультфильм получил «Оскар» в номинации «Лучший анимационный фильм».

«Стражи Галактики» рассказывают о путешественнике Питере Квилле, в руки которому попадает таинственный артефакт злодея Ронана, строящего планы по захвату Вселенной. Питер оказывается в центре межгалактической охоты, где жертва — он сам. «Единственный способ спасти свою жизнь — объединиться с четверкой нелюдимых изгоев: воинственным енотом по кличке Ракета, человекоподобным деревом Грутом, смертельно опасной Гаморой и одержимым жаждой мести Драксом, также известным как Разрушитель», — говорится в описании.

Вход на территорию стадиона «Калининград» с алкогольными напитками запрещён. Также пока что нельзя попасть в спортивный парк с животными.

Киносеансы под открытым небом решили запустить на стадионе «Калининград» в 2022 году. Прошлым летом здесь показывали мультфильмы Хаяо Миядзаки, классику немого кино, работы участников фестиваля «Короче» и др. На первый сеанс пришли более 3700 зрителей.