В «Заре» бесплатно покажут снятый в Калининградской области фильм

Фото: сайт «Фестивальной дирекции»
Фото: сайт «Фестивальной дирекции»

Предпремьерный показ драмы «Отель» (16+) пройдёт в кинотеатре «Заря» 3 сентября в 12:00. Это режиссёрский дебют актёра Александра Балуева, сообщается на сайте «Фестивальной дирекции».

«„Отель“ — эмоциональная и интригующая история о любви и времени, которое никогда не вернуть. Главные роли в картине исполнили Марина Петренко, Александр Балуев и Глеб Матвейчук, который также написал оригинальную музыку к картине», — пояснили в «Фестивальной дирекции».

Фильм снимали в Калининградской области летом 2020 года. В Поваровке для него построили декорацию в виде отеля в натуральную величину. По сюжету молодая пара заблудилась по дороге на море и наткнулась на заброшенную гостиницу, где их встречает хозяин и приглашает остаться на ночь. 

«Моя жизнь в кино практически началась с Калининграда. Режиссер Кайдановский снимал здесь фильм „Жена Керосинщика“. Это была моя первая большая роль, и вот теперь закольцевалось: тогда первое кино как актёр, а сейчас первый фильм как режиссёр, — цитирует „Фестивальная дирекция“ Александра Балуева. — Это и дань, и память. И, вообще, мне здесь нравится работать — много разных фактур и само место с драматической историей».

Вход на показ свободный, однако необходима предварительная онлайн-регистрация.


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