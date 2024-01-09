Российские кинотеатры заработали рекордную сумму за новогодние каникулы

Во время новогодних каникул российские кинотеатры посетили 14,8 млн человек. Кассовые сборы составили 5,8 млрд рублей, что на 1,3 млрд больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщила в своем телеграм-канале министр культуры РФ Ольга Любимова.

По ее словам, самой успешной стала комедия Клима Шипенко «Холоп 2» (12+). Картину посмотрели 6,5 млн зрителей, сборы составили 2,6 млрд рублей. На второй строчке — сказка Алексея Нужного «Бременские музыканты» (6+). Ее кассовые сборы — 1,96 млрд рублей, на сеансы продали 5,1 млн билетов. Замыкает тройку лидеров мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли» (6+). На каникулах его посмотрели 1,8 млн зрителей, кассовые сборы составили 614 млн рублей.

В прошлые новогодние выходные лидером проката был «Чебурашка» (6+) Дмитрия Дьяченко. Он стал самым кассовым фильмом в истории российского проката.

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