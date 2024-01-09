Сборы калининградских кинотеатров в новогодние каникулы увеличились на треть

Сборы кинотеатров Калининградской области в новогодние каникулы увеличились на 31% в сравнении с прошлым годом. Об этом говорят данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

Согласно подсчетам, с 30 декабря 2023 по 8 января 2024 года региональные кинотеатры посетили 153 554 человека. Кассовые сборы за этот период составили 58,58 млн рублей, количество сеансов — 3087. Самыми популярными праздничными фильмами в этом году у калининградцев, как и у жителей других регионов, стали «Холоп 2» (12+) Клима Шипенко, «Бременские музыканты» (6+) Алексея Нужного и «Три богатыря и Пуп Земли» (6+) Константина Феоктистова.

С 31 декабря 2022 по 8 января 2023 года в кинозалах Калининградской области побывали 140 764 человека. На билеты они потратили 45,17 млн рублей. Число сеансов составило 2935.