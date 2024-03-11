«Оппенгеймер» Кристофера Нолана получил семь «Оскаров»

Фильм «Оппенгеймер» (16+) режиссера Кристофера Нолана, посвященный истории жизни американского физика-теоретика Роберта Оппенгеймера, стал победителем в номинации «Лучший фильм» кинопремии «Оскар». Как пишут «Ведомости», всего картина завоевала семь статуэток.



Претендентами ленты в категории «Лучший фильм» были «Убийцы цветочной луны» (18+) Мартина Скорсезе, «Барби» (16+) Греты Гервиг, «Анатомия падения» (18+) Жюстин Трие, «Бедные-несчастные» (18+) Йоргоса Лантимоса и «Зона интересов» (18+) Джонатана Глейзера.

Кристофер Нолан забрал статуэтку в категории «Лучшая режиссура», исполнитель главной роли Киллиан Мерфи — в номинации «Лучшая мужская роль». Лучшей мужской ролью второго плана была признана работа Роберта Дауни мл. также в «Оппенгеймере». Еще три статуэтки премии «Оскар» фильм получил в номинациях «Лучшая операторская работа», «Лучший монтаж» и «Лучший саундтрек».

Эмма Стоун, сыгравшая главную роль в ленте «Бедные-несчастные», победила в категории «Лучшая женская роль». Фильм «Анатомия падения» был отмечен в номинации «Лучший сценарий».