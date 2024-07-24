В Калининградской области в августе стартуют показы 11-го Фестиваля уличного кино

Постер фестиваля предоставлен организаторами
Постер фестиваля предоставлен организаторами
Все новости по теме: Культура

Со 2 августа по 31 октября в Калининградской области состоится конкурсный показ 11-го Фестиваля уличного кино. Жители области смогут посмотреть лучшие короткометражки молодых режиссёров и проголосовать за победителя светом фонариков. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

«Мероприятие стартует с Гусевского, Зеленоградского, Нестеровского городских округов и районов. Каждый желающий сможет принять участие в голосовании за лучший фильм, посветив за понравившуюся работу фонариком. Организаторы замерят уровень света и в завершении фестиваля наградят победителя миллионом рублей», — отмечают организаторы, подчеркивая, что вход на кинопоказы будет свободный. В этом году зрителей ожидают картины с участием Юрия Колокольникова, Максима Лагашкина, Сергея Епишева и других звёзд кино, а также кинодебют футболиста Артема Дзюбы.  

Параллельно со зрителями фильмы оценит и жюри, в которое вошли режиссёры Клим Шипенко («Холоп», «Вызов», «Текст»), Олег Трофим («Лёд», «Майор Гром») и Алексей Нужный («Бременские музыканты», «Огонь», «Я худею»), актрисы Кристина Асмус и Ирина Горбачёва, а также генеральный продюсер RUTUBE Давид Кочаров.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте и в соцсетях.    

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter