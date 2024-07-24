В Калининградской области в августе стартуют показы 11-го Фестиваля уличного кино

Со 2 августа по 31 октября в Калининградской области состоится конкурсный показ 11-го Фестиваля уличного кино. Жители области смогут посмотреть лучшие короткометражки молодых режиссёров и проголосовать за победителя светом фонариков. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

«Мероприятие стартует с Гусевского, Зеленоградского, Нестеровского городских округов и районов. Каждый желающий сможет принять участие в голосовании за лучший фильм, посветив за понравившуюся работу фонариком. Организаторы замерят уровень света и в завершении фестиваля наградят победителя миллионом рублей», — отмечают организаторы, подчеркивая, что вход на кинопоказы будет свободный. В этом году зрителей ожидают картины с участием Юрия Колокольникова, Максима Лагашкина, Сергея Епишева и других звёзд кино, а также кинодебют футболиста Артема Дзюбы.

Параллельно со зрителями фильмы оценит и жюри, в которое вошли режиссёры Клим Шипенко («Холоп», «Вызов», «Текст»), Олег Трофим («Лёд», «Майор Гром») и Алексей Нужный («Бременские музыканты», «Огонь», «Я худею»), актрисы Кристина Асмус и Ирина Горбачёва, а также генеральный продюсер RUTUBE Давид Кочаров.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте и в соцсетях.