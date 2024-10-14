В пространстве «Сигнал» покажут экспериментальный фильм Джона Возенкрофта

Все новости по теме: Культура

В пространстве «Сигнал» (ул. Космонавта Леонова, 22) 24 октября в рамках Международного фестиваля звукового искусства Sound Around Kaliningrad (6+) пройдёт лекция и эксклюзивный показ экспериментального фильма Джона Возенкрофта «Liquid Music» (2001/2024) с саундтреком электронщика-импровизатора Кристиана Феннеса (0+). Об этом сообщает пространство в своем Telegram-канале.

«На лекции мы подробнее поговорим об этой видеоработе, о творческом методе Возенкрофта и его культовом лейбле Touch. Фильм представит клуб меломанов «Сигнала», — сообщается в анонсе.

Джон Возенкрофт — английский фотохудожник и музыкальный издатель. Для своего фильма он несколько лет снимал на пленочные камеры воду в разных ее проявлениях, создав абстрактное полотно-посвящение природной стихии. Кристиан Феннес — композитор из Австрии, известный оригинальной манерой сочетать живые гитарные партии с облаками цифровых эффектов.

«Liquid Music» долгое время был раритетом, и только в этом году Джон Возенкрофт опубликовал фильм в интернете.



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter