В пространстве «Сигнал» покажут экспериментальный фильм Джона Возенкрофта

В пространстве «Сигнал» (ул. Космонавта Леонова, 22) 24 октября в рамках Международного фестиваля звукового искусства Sound Around Kaliningrad (6+) пройдёт лекция и эксклюзивный показ экспериментального фильма Джона Возенкрофта «Liquid Music» (2001/2024) с саундтреком электронщика-импровизатора Кристиана Феннеса (0+). Об этом сообщает пространство в своем Telegram-канале.



«На лекции мы подробнее поговорим об этой видеоработе, о творческом методе Возенкрофта и его культовом лейбле Touch. Фильм представит клуб меломанов «Сигнала», — сообщается в анонсе.



Джон Возенкрофт — английский фотохудожник и музыкальный издатель. Для своего фильма он несколько лет снимал на пленочные камеры воду в разных ее проявлениях, создав абстрактное полотно-посвящение природной стихии. Кристиан Феннес — композитор из Австрии, известный оригинальной манерой сочетать живые гитарные партии с облаками цифровых эффектов.

«Liquid Music» долгое время был раритетом, и только в этом году Джон Возенкрофт опубликовал фильм в интернете.

