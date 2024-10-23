В «Заре» пройдёт Эхо IV Московского международного фестиваля архивных фильмов

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В кинотеатре «Заря» с 24 по 27 октября пройдет Эхо IV Московского международного фестиваля архивных фильмов (18+).  Об этом сообщает организатор фестиваля, Госфильмофонд России, в своих социальных сетях. Фильмы представит ведущий искусствовед аналитического департамента Фонда Андрей Икко.

В программу вошли фильмы из трёх блоков фестиваля: «Персона А.С. Пушкин», «Ароматное кино» и «На краю ночи: французские киносны». Откроет Эхо картина на французском языке с русскими субтитрами режиссера Фёдора Оцепа «Пиковая дама», снятая в 1937 году.

Московский международный фестиваль архивных фильмов с 1997 года организует Госфильмофонд России для знакомства киноведов и синефилов с коллекцией одного из важнейших в мире и крупнейшего в России киноархива. Программа фестиваля состоит из забытых и недооцененных современниками фильмов: малоизвестного научного и завораживающего зрелищного кино, а также лент, считавшихся прежде утраченными.


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