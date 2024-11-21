«Катарсис» запускает цикл кинопоказов «Французская литература во французском кино»

Калининградский независимый книжный магазин «Катарсис» представил программу цикла кинопоказов «Французская литература во французском кино» (18+), который пройдет с 23 ноября по 12 декабря 2024 года.



В рамках цикла будут показаны четыре кинокартины на французском языке с субтитрами:



23 ноября в 19:00 «Обещание на рассвете», 2017 г. (18+) — экранизация автобиографического романа Ромена Гари, посвященного его матери;

28 ноября в 19:00 «Презрение», 1963 г. (16+) — кинофильм Жана-Люка Годара, снятый в Италии по мотивам одноименного романа Альберто Моравиа;

5 декабря в 19:00 «Зази в метро», 1960 г. (16+) — комедия режиссера Луи Маля по вышедшему в 1959 году одноименному роману Раймона Кено;

12 декабря в 19:00 «Вы желаете только меня», 2021 г. (18+) — режиссер Клер Симон, мелодрама об отношениях между французской писательницей Маргерит Дюрас и ее последним партнером Яном Андреа, который был на 38 лет младше.

После сеанса у зрителей будет возможность обсудить увиденный фильм вместе с переводчиком и литератором Сергеем Самойленко, сообщают организаторы.



Бесплатные кинопоказы будут проходить по адресу: г. Калининград, ул. Генерала Озерова, 18, независимый книжный магазин «Катарсис».